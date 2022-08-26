Bakanlık duyurdu: NAE Sao Paulo isimli asbestli gemiye izin verilmedi
NAE Sao Paulo isimli gemiyle ilgili Brezilya tarafından yeniden istenen Tehlikeli Madde Envanter Raporunun gönderilmemesi sebebiyle gemi için verilen şartlı notifikasyon onayı iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geminin Türk kara sularına girişine izin verilmeyecek" açıklamasında bulundu.
NAE Sao Paulo isimli gemiyle ilgili Brezilya tarafından yeniden istenen Tehlikeli Madde Envanter Raporunun gönderilmemesi sebebiyle gemi için verilen şartlı notifikasyon onayı iptal edildi. Buna göre; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek.
"UZMAN GÖZETİMİNDE SÖKÜM YAPILMASI KOŞULUYLA ŞARTLI ONAY VERİLDİ"
Bakan Kurum'un imzasını taşıyan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"1- Brezilya Basel Sözleşmesi Yetkili Otoritesi IBAMA (Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü) tarafından Bakanlığımıza yapılan "NAE Sao Paulo" isimli eski askeri uçak gemisinin ülkemize Sök Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sökülmek üzere ithal edilmesi için sunulan notifikasyon başvurusuna 30.05.2022 tarihinde "Kara sularımıza girmeden denetim yapılması ve Bakanlığımız uzmanlarının gözetiminde söküm yapılması koşuluyla" ŞARTLI ONAY verdik.
2- Sürecin başından bu yana, tarafı olduğumuz Basel Sözleşmesi gereğince yükümlülüklerimiz ve uluslararası hukuktan doğan haklarımızı ifade ettik, tehlikeli herhangi bir olumsuzluğun olması durumunda, gemiyi hiçbir tereddüte yol açmadan kabul etmeyeceğimizi ve ülkemiz kara sularına girmeden geri göndereceğimizi defaatle paylaştık.
"TEHLİKELİ MADDE RAPORUNUN SUNULMASINI İSTEDİK"
3- Gemiyle ilgili Brezilya Federal Bölge Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararı alması üzerine, verdiğimiz şartlı onayın yerine getirilmesi amacıyla 09.08.2022 tarihli yazımızla Brezilya Yetkili Otoritesi IBAMA'ya ve Sök Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. firmasına mahkeme kararlarının ve geminin ülkemize gelmeden önce YENIDEN hazırlanmış Tehlikeli Madde Envanter Raporunun tarafımıza sunulmasını istedik.
"GEMİNİN TÜRK KARA SULARINA GİRMESİNE İZİN VERİLMEYECEK"
4- Gelinen noktada; Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin İŞLETİLMEMESİ Tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken 'Tehlikeli Madde Envanter Raporunun' Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; "NAE Sao Paulo" isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecektir.
Biz bugüne kadar söküm işlemleri için ülkemize gelen her gemide mevzuata uygun olarak hep uluslararası hukukun gereğini yaptık. Sadece NAE Sao Paulo gemisinde değil, tüm gemilerde de sürecin her aşamasını yakından takip ettik; çevremize, insanımıza zarar verecek hiçbir adıma izin vermedik.
Milletimiz müsterih olsun. Bundan sonra da İZİN VERMEYİZ.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil olacak mı, açıklama geldi mi? Pazartesi, salı...
- Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları belli oldu mu?
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak 2022?
- Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...
- Memura 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı, miktar artacak! Eski sözleşmeler iptal edilecek...
- Fenerbahçe'nin rakipleri kimler oldu? Fenerbahçe'nin grubunda kimler, hangi takımlar var?
- Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE: Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?
- Promosyon yarışı kızıştı! Kamu bankaları da katılıyor! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatar, başvurular sürüyor mu? 600 liraya kadar...
- Fenerbahçe Austria Wien canlı maç izle! FB - A Wien maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ! EXXEN SPOR üyelik...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? 25 Ağustos Noter sistemi arıza ne zaman düzelir?