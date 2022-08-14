CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geri adım attı! Depremzede vatandaşların zaferi











TALEPLERİ KABUL GÖRMEDİ

TOKİ tarafından inşa edilmekte olan deprem konutları henüz tamamlanmadığı için ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar Başkan Soyer'e, "Konutlar bitene kadar bize bu daireleri kiralayın" çağrısında bulundu. Depremzedelerin süre uzatım talebini kabul etmeyen Soyer, kararın kesin olduğunu açıkladı.