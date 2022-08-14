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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geri adım attı! Depremzede vatandaşların zaferi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.08.2022
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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geri adım attı! Depremzede vatandaşların zaferi

Dünyayı yasa boğan 2020'deki İzmir depreminde evlerini kaybeden 224 aile mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uzundere'deki TOKİ konutlarına yerleştirildi. Henüz yapımı devam eden deprem konutları tamamlanmadığı için kendi evlerine taşınamayan depremzedelere tebligat yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 bloktan oluşan 224 dairenin 20 Temmuz tarihine kadar boşaltılmasını istemişti. Gelen tepkiler sonrası Tunç Soyer geri adım atmak zorunda kaldı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, evsiz kalan 224 aileyi Uzundere'de mülkiyeti belediyeye ait konutlara yerleştirdi.

Soyer o süreçte depremzedelere yıkılan evler yapılana kadar burada oturabileceklerini söylese de sonradan çark etti.



KESMEKLE TEHDİT ETTİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere gönderilen tebligatlarda Uzundere'deki konutları 20 Temmuz'a kadar boşaltmaları istendi. Boşaltmayanların elektrik ve sularının kesileceği, geriye dönük olarak da depremzedelerden kira bedeli tahsil edileceği belirtildi.






TALEPLERİ KABUL GÖRMEDİ
TOKİ tarafından inşa edilmekte olan deprem konutları henüz tamamlanmadığı için ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar Başkan Soyer'e, "Konutlar bitene kadar bize bu daireleri kiralayın" çağrısında bulundu. Depremzedelerin süre uzatım talebini kabul etmeyen Soyer, kararın kesin olduğunu açıkladı.

Türkiye, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzede vatandaşlara uyguladığı zulmü SABAH Gazetesi'nden öğrendi. SABAH, depremzedelerin yaşadıklarını günlerce manşetine taşıdı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen tepkiler zamanla çığ gibi büyüdü. Baskılar karşısında geri adım atmak zorunda kalan Soyer önceki gün meclise sunduğu başkanlık önergesi ile 20 Temmuz'da dolan süreyi 31 Aralık tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Süre uzatım haberi Uzundere'deki depremzedeler arasında büyük sevinçle karşılandı. Depremzedeler sorunun çözümüne ilişkin etkili yayınlarından ötürü SABAH Gazetesi'ne teşekkür etti.

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