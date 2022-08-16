CHP AK Parti’nin İzmirli depremzedeler için yaptığı önergeyi reddetti! 25 aile mağdur edildi | CHP’li Tunç Soyer’e çağrı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun Bayraklı'da kura dışı kalan 25 depremzede ailenin mağduriyetini çözmek amacıyla trafo alanının bir bölümünün konut alanına dönüştürülmesi istemiyle verdiği imar plan değişikliğine ilişkin önergenin CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri tarafından reddedilmesi, çözüm bekleyen aileleri üzdü.

Tunç Soyer'in geçtiğimiz aylarda depremzedelerin örgütlü olduğu İZDEDA Derneğini ziyareti sırasında sorunun çözümüne ilişkin öneriye sıcak bakıp destek söz verdiğini hatırlatan depremzedeler, "Biz siyasetçi değiliz. Biz siyasete yön veren, destek veren kişiler de değiliz. Biz deprem mağduruyuz. Ortada bir mağduriyet var. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarından destek beklerken hele hele Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Her türlü desteği vereceğiz' derken böyle bir durumla karşılaşmış olmak bizleri derinden yaraladı. 30 Ekim'de 6.9 ile sarsılmıştık. Geçtiğimiz Çarşamba günü meclis toplantısında duyduklarımız, gördüklerimiz karşısında 9.9 şiddetinde bir deprem daha yaşadık. Maalesef siyasi basamak olarak kullanıldık. Bizi siyasete alet ettiler" diye konuştu.

Ertan Gürcaner'in haberine göre, tek isteklerinin yerinde dönüşüm olduğunu belirten depremzedeler Başkan Soyer'e "Bizi 30 yılı aşkın bir süredir yaşadığımız mahallemizden komşularımızdan koparmayın. Biz yerinde çözüm istiyoruz." çağrısında bulundu.