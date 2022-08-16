CHP AK Parti'nin İzmirli depremzedeler için yaptığı önergeyi reddetti! 25 aile mağdur edildi | CHP'li Tunç Soyer'e çağrı
AK Parti, İzmir depreminin ardından Bayraklı'da kura dışı kalan 25 ailenin mağduriyetini çözmek için imar planı değişikliği için önerges verdi. CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri AK Parti'nin önergesini reddederek İzmirli depremzedeleri mağdur etti. Aileler CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun Bayraklı'da kura dışı kalan 25 depremzede ailenin mağduriyetini çözmek amacıyla trafo alanının bir bölümünün konut alanına dönüştürülmesi istemiyle verdiği imar plan değişikliğine ilişkin önergenin CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri tarafından reddedilmesi, çözüm bekleyen aileleri üzdü.
Tunç Soyer'in geçtiğimiz aylarda depremzedelerin örgütlü olduğu İZDEDA Derneğini ziyareti sırasında sorunun çözümüne ilişkin öneriye sıcak bakıp destek söz verdiğini hatırlatan depremzedeler, "Biz siyasetçi değiliz. Biz siyasete yön veren, destek veren kişiler de değiliz. Biz deprem mağduruyuz. Ortada bir mağduriyet var. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarından destek beklerken hele hele Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Her türlü desteği vereceğiz' derken böyle bir durumla karşılaşmış olmak bizleri derinden yaraladı. 30 Ekim'de 6.9 ile sarsılmıştık. Geçtiğimiz Çarşamba günü meclis toplantısında duyduklarımız, gördüklerimiz karşısında 9.9 şiddetinde bir deprem daha yaşadık. Maalesef siyasi basamak olarak kullanıldık. Bizi siyasete alet ettiler" diye konuştu.
Ertan Gürcaner'in haberine göre, tek isteklerinin yerinde dönüşüm olduğunu belirten depremzedeler Başkan Soyer'e "Bizi 30 yılı aşkın bir süredir yaşadığımız mahallemizden komşularımızdan koparmayın. Biz yerinde çözüm istiyoruz." çağrısında bulundu.
25 AİLE KURA DIŞI KALDI
30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Binin üzerinde bina ağır hasarlı olduğu için yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkılan binaların yerine 5 bin 40 konutluk dev proje için harekete geçti. Fakat depremin en çok vurduğu Bayraklı'da kat sayısı 7'den 5'e düşürüldü. Durum böyle olunca yapılan kura çekiminde 25 aile kura dışı kaldı.
AK PARTİNİN ÖNERGESİ CHP TARAFINDAN RET EDİLDİ
AK Parti Grubu geçtiğimiz günlerde imar planlarında trafo alanı olarak işli TEİAŞ'a ait 5 bin metrekarelik alanın imar plan değişikliği yapılarak 600 metrekarelik bölümünün konut alanına dönüştürülmesi için Büyükşehir Belediye Meclisine önerge verdi. Önergede plan değişikliğinin meclisten geçmesi durumunda TOKİ'nin çevre düzenlemesi ile birlikte söz konusu alana 25 daireden oluşan bir apartman yapacağı belirtildi. Komisyonlardan gelen önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. CHP Grubunun önerge mecliste görüşülürken "Sorunu hükümet çözsün" yönündeki söylemleri meclisten müjdeli haber bekleyen depremzede 25 aileyi derinden üzdü.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in depremzedelerin örgütlü olduğu İZDEDA Derneğini ziyareti sırasında çözüme sıcak baktığını belirten depremzedeler; "Tüm bu söylemlerden sonra Çarşamba günü gerçekleştirilen meclis toplantısında bambaşka bir havayla karşılaştık. Yaşananları büyük üzüntü ile karşıladık." diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Depremzedeler mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep etti.
NE DEDİLER… NE DEDİLER…?
Deprem zedelerden Murat Çivi yaptığı açıklamada, "30 Ekim depremi sonrası yıkılan binalarımızın yerine yenileri yapıldı. Ben 1594/9 sokakta Saraçoğlu apartmanında oturuyordum. Orta hasarlı olduğu için apartmanımız yıkıldı. Yıkılan 6 blokta 145 daire vardı. Kat sayısı düşürülünce mevcut 115 daireye düştü. 30 aile açıkta kaldı. Bunlardan 14 tanesi onayları doğrultusunda farklı bölgelere yerleştirildi. Biz 16 aile kura dışı kaldığımız için mağdur olduk. Yıkılan evimizin hemen yanında TEİAŞ'a ait 5 bin metrekarelik bir trafo alanı var. Çevre sakinleri tepki gösterdiği için TEİAŞ buraya trafo yapmaktan vazgeçti. Bizde yerinde dönüşüm istediğimiz için bu alanın 600-700 metrekarelik bölümüne 25 dairelik apartman yapılması yönünde talepte bulunduk. TEİŞA'a yeni bir trafo alanı göstermek için çalışma başlatıldı. AK Parti Grubu da Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vererek imar planlarında trafo alanı olarak işli yerin bir bölümünün konut alanına dönüştürülmesi için geçtiğimiz hafta önerge verdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız İZDEDA'yı ziyareti sırasında sorunun çözümüne ilişkin her türlü desteği sağlayacağını belirtip çözüm önerisine sıcak baktığını söylemesine rağmen maalesef Çarşamba günü meclis toplantısına gittiğimizde böyle bir hava görmedik. CHP'li meclis üyelerinin 'Devlet bir hata yaptı. Devlet çözsün' söylemi bizleri derinden üzdü." şeklinde konuştu.
Çiviz sözlerini şu ifadelerle noktaladı;
"Bizler siyasetle uğraşan siyasetin içinde yer alan insanlar değiliz. Bizler depremzedeyiz. Partilerin içindeki çekişme bizi açıkçası ilgilendirmiyor. Biz bir an önce evlerimize kavuşmak istiyoruz. Bunun içinde sayın büyükşehir belediye başkanından anlayış bekliyoruz."
İzmirli depremzede Mehmet Kütük, "1. proje alanında yıkılan Saraçoğlu apartmanında oturuyordum. Ben evimi aldım fakat kura dışı kalan komşularımızın yanlarında durmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Biz burada doğduk, burada yaşıyoruz, nasipse yine bu mahallede öleceğiz. Tunç Başkanın İZDEDA ziyareti sonrası basına yansıyan haberde kendisinin depremzedelere destek sözü verdiği yazıldı. Bizde kura dışı kalan 25 ailenin mağduriyetinin giderilmesi trafo alanının küçük bir bölümüne 25 daireden oluşan apartman yapılması için öneride bulunduk. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta AK Parti Grubu meclise önerge verdi. Önergenin komisyonlarda reddedildiğini öğrenince mağdur arkadaşlarla Çarşamba günü yapılan meclis toplantısına misafir olarak katıldık. Maalesef o toplantıda siyasi bir basamak olarak kullanıldık. CHP gurubu yaşananların sorumlusunun hükümet olduğunu öne sürüp AK Parti'nin verdiği önergeye itiraz etti. Açıkçası duyduklarım karşısında büyük şaşkınlık yaşadım. Orada önemli olan suçlu aramak değil soruna çözüm bulmak, mağduriyet gidermekti. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal orada yaptığı konuşmada "Bu mağduriyetin sorumlusu biziz. Bir yanlış yaptık. Bu yanlışı düzeltmenin derdindeyiz. Gelin sizde elinizi taşın altına koyun" dese de her ne hikmetse CHP Grubu buna yanaşmadı. Üzülerek söylüyorum orada Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın bizlere söylediği sözlerin tam zıttı bir durumla karşı karşıya kaldık. O da bizi çok üzdü. Kendimizi istenilmeyen üvey evlatmış gibi hissettik. Neden böyle bir davranış içinde olduklarını aklımız almadı. Biz siyasetçi değiliz. Biz deprem mağduruyuz. Ortada bir mağduriyet var. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarından destek beklerken hele hele büyükşehir ve bayraklı belediye başkanlarımız 'Her türlü desteği vereceğiz' derken böyle bir durumla karşılaşmış olmak bizleri derinden yaraladı. 30 Ekim'de 6.9 ile sarsılmıştık. Geçtiğimiz Çarşamba günü meclis toplantısında duyduklarımız, gördüklerimiz karşısında 9.9 şiddetinde bir deprem daha yaşadık. Maalesef siyasi basamak olarak kullanıldık. Bizi siyasete alet ettiler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan soruna el atıp 25 ailenin mağduriyetini sonlandırmasını talep ediyoruz." dedi.
Verilen sözlerin tutulmadığını belirten Bilal Çatal, "İzmir depremi sonrası Adalet mahallesinde oturduğum apartman hasarlı olduğu için yıkıldı. Devletimiz kat sayısını 7'den 5'e düşürdü. Bunun üstüne herhangi bir şey yapacak konumda değildik. Bize binaları yıkarken sizlere sağlam güvenilir yeni daireler yapacağız diye söz verdiler ama çekilen kurada dışarıda kaldık. 1993 yılından bu yana bu mahallede oturuyorum. Mahallemden komşularından ayrılmak istemiyorum. Bayraklı belediye başkanı Serdar Sandal trafo alanının konut alanına dönüştürülmesi konusunda bize söz verdi. Büyükşehir'in plan değişikliğini onaylaması durumda kendisi için bir sorun olmayacağını ifade etti. TOKİ'de bize belediye meclisinin karar alması halinde buraya çevre düzenlemesi ile birlikte 25 daire yapabileceğini söyledi. Eğer meclis onayı çıksaydı apartman 5 bin metrekarelik alanın sadece 600 metrekarelik bölümüne yapılacaktı. Geri kalan yer yeşil alan olarak düzenlenecekti. Tunç başkanın iyi niyetinden şüphe duymuyorum ama o gün meclis toplantısında siyasi ve ortamın gerginliğinden dolayı sanki biz yanlış bir uygulama içine girmişiz gibi dışlandık. Bu da bizi çok üzdü. Biz şehir hastanesinin oradaki rezerv alanına gitmek istemiyoruz. Şu an Yeşilova'da kirada oturuyoruz. Buna rağmen bütün alış verişimizi gelip yine mahallemizdeki esnaftan yapıyoruz. Burada kavga edecek bir şey yok. Belediyelerle hükümetin uyumlu şekilde çalışıp sorunumuzu çözmesini istiyoruz. Biz hiçbir siyasi partinin tarafında değiliz. Bizler deprem nedeniyle mağdur olan aileleriz. Biz sadece komşularımızla birlikte aynı mahallede yaşamak istiyoruz. Bunun haricindeki şeyler bizi ilgilendirmiyor. Tunç başkandan anlayış bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Depremzedelerden Mustafa Şanlı ise "1994 yılından bu yana Bayraklı Adalet Mahallesinde yaşamaktayım. Deprem olduğunda da Cumhuriyet sitesi yöneticisi idim. İlk günlerde bize 1 sene içinde binalar aynı yerde yapılacak dendi. Depremin yıldönümüne sayılı gün kaldı halen daha biz açıktayız. 1. Proje alanında 16 aile açıkta kaldık. Çok üzülüyorum. Şu anda kirada oturuyorum. Kiraların İzmir'de maliyetleri belli. Devlet bin 150 lira yardım ediyor. Bu rakam çocuk oyuncağı gibi kaldı. Biz hem madden hem de manevi olarak yorulduk. Bizi daha fazla mağdur etmesinler. Biran önce mağduriyetimiz giderilsin istiyoruz." şeklinde konuştu.
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