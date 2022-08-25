HDP cezaevindeki PKK'lı teröristleri besledi! Dernek adı altında para akıttılar
İç tüzüğü Kandil'de yazılan HDP'nin cezaevilerindeki PKK'lı teröristleri nasıl beslediği ortaya çıktı. Dernek adı altında paraların militanlara aktarıldığı belirtilirken, transferi sağlayanlar ifadelerine her şeyi anlattı. Çarpıcı itiraflarda bulunan Erdal A., "çoğu şahısla HDP Sultanbeyli ilçe teşkilatıyla çalışmışlığım vardır." şeklinde konuştu.
PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanmasına ilişkin soruşturmadan da HDP'liler çıktı. Silahlı terör örgütünden tutuklanmış veya mahkum olmuş kişilere HDP'lilerin para yatırdığı belirlendi.
PKK/KCK terör örgütüyle ilişkisi nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasa Mahkemesi'nde dava da açılmıştı.
Terör örgütüne mesafe koyamayan partinin kirli ilişkileri her alanda kendini gösteriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Marmara Bölgesindeki cezaevlerinde PKK'lıları fonlayan 28 kişiye açtığı davada da PKK-HDP ilişkisi ortalığa saçıldı.
Fatih Ulaş'ın haberine göre cezaevindeki örgüt mensuplarına para yatıranlar arasında HDP üyeleri ve yöneticilerinin olduğu ortaya çıktı. Savcılık o HDP'lilerin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.
Cezaevindeki PKK'lılara para yatırdığı tespit edilen HDP'lilerden bazıları ve ifadeleri şöyle:
*Ramazan K.: Söz konusu paralar şahsım tarafından yatırılmıştır ancak yatırılan paralar benim param değildir. Bu para Burhan Taşdemir tarafından bana verilmiştir. Paranın yatırıldığı dönemde Burhan Taşdemir isimli şahıs, Sultanbeyli HDP ilçe yöneticisiydi. Para verilirken, para yatırılacak kişi bilgilerini bana verdi ve akrabası olduğunu söyledi. Okuryazarlığım çok olmadığı için vermiş olduğu listeye bakmadım. PTT'ye gittim ve vermiş olduğu kişilere parayı yatırdım... Para yatırdığım şahısların cezaevi faaliyetleri hakkında bilgim yoktur, bu şahısları tanımıyorum. Burhan Taşdemir isimli şahsın vefat ettiğini emniyette öğrendim.
*Erol A.: Uzun yıllardır HDP Sultanbeyli ilçe teşkilatında yönetici olarak görev yapmaktayım. Partiye gelen yaşlı bir erkek şahıs oğluna para göndereceğini ve yardım edilip edilmeyeceğini sormuştu. Ben de yardımcı olmak maksadıyla PTT'den şahsın vermiş olduğu kişilere para yatırmıştım. Para yatırılan şahıslardan hiçbirini tanımıyorum. Bu şahsın kime ne amaçla para yatırdığından haberim yoktur. Para yatırılan şahısların hangi suçlardan hükümlü ve tutuklu olduklarını bilmiyorum. Bu şahısların açlık grevine giren şahıslar olduğunu burada öğrendim. Telefonumda ele geçirilen Oramar Marşını ben indirmiş değilim. Teknolojiden çok anlamadığım için bir arkadaşımdan Kürtçe müzik indirmesini talep etmiştim. İndirilen müzikler hakkında bilgim yok. İnen videoları karakolda gördüm. Oramar marşının ne ifade ettiğini bilmiyorum. Yine dijital materyal içerisinde ele geçirilen ''Sayın Öcalan'' şarkısını daha önceden duymadım. GSM numarası üzerinden geçmişe dönük yapılan HTS incelemesinde tespiti yapılan ve örgüt üyeliğinden kaydı olan hepsiyle hukuki, sosyal ve beşeri ilişkim vardır, çoğu şahısla HDP Sultanbeyli ilçe teşkilatıyla çalışmışlığım vardır.
*Suat Y.: HDP Sultanbeyli ilçe yöneticisiyim. Legal siyasi faaliyet dışında herhangi bir illegal çalışma yapmam söz konusu değildir. Cezaevine yatırılan paralar bizzat şahsım tarafından yatırılmıştır. HDP Sultanbeyli ilçe teşkilatında o dönem görev yaptığını hatırladığım Burhan Taşdemir isimli şahsın yönlendirmesiyle yapılmıştır. Bu şahıs bana annelere yardım amacıyla cezaevine para gönderilmesini, yanlış hatırlamıyorsam, bir kaç sefer talep etmişti. Para gönderdiğim şahısları şahsen tanımıyorum, para yatırdığım kişilerin hangi suçtan cezaevinde bulunduklarını bilmiyorum. Yatırmış olduğum para bizzat Burhan Taşdemir tarafından bana verilmiştir. Burhan Taşdemir parayı yatırmam konusunda yatıracağım kişi bilgilerini vererek benden ricada bulundu. Kendisinin neden yatırmadığı konusunda bir bilgim yoktur.
*Ayatullah Y.: 2018- 2020 yılları arasında HDP Sultanbeyli ilçe teşkilatının yönetiminde bulundum. Para gönderdiğim tarihlerde bu görevim sürmekteydi. Bir gün ilçe parti binasında bulunduğum zaman 45-50 yaşlarında bir kadın partiye geldi ve para gönderilmesi gerektiğini söyledi ve ilçe başkanımız Burhan Taşdemir'in ricası ile ben bu bayana yardım ettim, ben kime para gönderildiğinin ve para gönderdiğim kişilerin konumu hakkında bilgi sahibi değilim. Para yatırılan kişilerin PKK'dan hükümlü olduğu ve cezaevine bu yönde dilekçe verdiklerini burada öğrendim. Benim herhangi bir suç işleme kastım yoktur.
*Faysal Ö.: Silivri cezaevinde bulunan Cihan D.'ye para yatırdığım doğrudur. Ancak ben bu şahsı tanımıyorum. HDP Sultanbeyli ilçe teşkilatına gittiğim bir gün o dönem ilçe başkanı olan Burhan Taşdemir isimli şahıs bana "cezaevine para gönderilecek, yardımcı olur musun" diye sorunca, "bir sıkıntı var mı" diye sordum. O da "bir sıkıntısı yoktur" deyince şahsın vermiş olduğu parayı PTT üzerinden yatırdım. Yatırdığım kişinin bana akrabası olduğunu söylemişti. Bu şahıs hakkında detaylı bilgiye sahip değilim... Cep telefonumda tespit edilen Abdullah Öcalan videosu ile ilgili bir bilgim yoktur. Cep telefonumda tespiti yapılan Bandırma Cezaevine gönderilen dekontları çekerek telefonuma kaydettim. Yanlış hatırlamıyorsam iki kez bu şekilde para gönderdim. Bandırma Cezaevine de gönderdiğim paralar yine Burhan Taşdemir'in yönlendirmesiyle yapılmıştır.
DERNEK ADI ALTINDA...
*Nizameddin A.: Bu tarz bir eylemin suç olduğunu bilmem mümkün değildir. Para yatırıldığı dönemde ben tutuklu aileleri derneği olarak bilinen TUAD derneğinin yöneticisiydim. Derneğe yardım isteme amacıyla birçok aile gelip gitmekteydi. Bu yardım şahsın durumunun takibi, cezaevi ziyareti gibi konulardı. Yeri geldiği zaman avukat temini yapılmaktaydı. İmkan dahilinde dernek çalışmaları doğrultusunda yardımcı oluyorduk. Yatırılan paralar doğrudur, şahsım tarafından yatırılmıştır. Bunların çoğu da gelen ailelerin vermiş olduğu paralardır. Ben onlar adına ilgili kişinin hesabına yatırdım. Benim de yatırdığım şahıslar olmuştur. Para yatırılan şahısların açlık grevine gittiğini biliyordum. İsim isim bilmem mümkün değildir ancak o dönem açlık grevleri tüm Türkiye'de mevcuttu. Cezaevinde yapılan aramada ele geçirilen belgede ismimin geçmesi ile ilgili diyebileceğim bir şey yoktur. Benim iradem dışında tutulmuş bir nottur. Notta da sadece para yatırdığım hususu geçmiştir. Notlamayı yapan şahsı da net olarak tanımıyorum. Sadece cezaevinde bulunduğum bir dönemde simaen görmüş olabilirim ancak şahıs ile herhangi bir muhabbetim yoktur. Söz konusu paralar farklı cezaevinde bulunan şahısların ailelerine yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Paralar ailelere aittir. Para yatırdığım şahısları tanımıyorum.
ESKİ TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI
*Haydar Ö.: 3 farklı şahsa para yatırdığım doğrudur. Geçmiş dönemde örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde hükümlü olarak bulundum. Cezaevinde hükümlü olarak bulunduğum süreç içerisinde diğer cezaevinde bulunan şahıslarla mektuplaşma yoluyla arkadaşlık kurdum. Benim hüküm yememe sebep olan Suriye'de bulunurken Havva A. isimli şahsı tanıdım. Suriye devleti tarafından Türkiye'ye teslim edildim. Ben örgütün kırsal alanında herhangi bir şekilde faaliyet yürütmedim ancak Havva A.'nın kırsal alanda faaliyet yürüttüğüne dair fikrim yoktur. Güneş T.'yi de Havva A. ile cezaevinde aynı şekilde kaldığı için tanıdım. Bu tanışıklığımız mektuplarla oldu. Diğer para yatırdığım Nurhayat Altun ise eski Tunceli Belediye Başkanıdır. Kendisini 1996 yılından beri tanırım. Bu 3 şahsın da ekonomik durumları kötü olduğu için para gönderdiğim olmuştur. Her 3 şahsın da PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hükümlü olduğunu biliyorum. Her 3 şahsın da resmi görüşçüyüm.
DİĞER HDP YÖNETİCİLERİ
*Bedrettin A.: HDP Üsküdar İlçe Teşkilatına üyeyim, geçmiş dönemde de Üsküdar İlçe Teşkilatında yöneticilik yaptım. Para yatırma dönemleri itibariyle parti yöneticisiydim. Para yatırdığım şahıslardan hiçbirini tanımıyorum. O dönem partiye gelip giden ve okuryazarlığı olmayan ailelerin yardım talep etmesi üzerine yatırılmış paralardır. Yardım talep eden kişilerin kim olduğunu hatırlamıyorum. Para yatırdığım şahısların hangi suçtan hükümlü ya da tutuklu olduklarını bilmiyordum. Bu hali ile bu şahısların açlık grevine girdiği hakkında bilgim yoktur. Yatırılan para da benim şahsi param değildir. Yardım talep eden ailelerin kendi parasıdır. Bu şahısların para yatırmak hususunda bilgileri olmadığı için yapılmış bir yardımdır.
*Mehmet Ö.: Bakırköy cezaevinde bulunan şahıslara para yatırdığım doğrudur. Para yatırdığım şahıslardan İlknur Y. mahalleden çocukluk arkadaşım. Kendisi ile ailecek görüşmekteyiz. Bir dönem HDP'de yöneticilik yaptık. Şahsın siyasi suçlardan dolayı tutuklandığı biliyordum. İlknur Y.'nun tutuklu bulunduğu dönemde görüşçü olarak belirlenen kişilerden birisiydim... Para yatırdığım şahıslardan İlknur Y.'nin açlık grevine girip girmediğini bilmiyorum. Seval O. ve Zozan Ç.'nin ise açlık grevine girdiğini medyadan öğrendim.
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