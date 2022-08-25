HDP cezaevindeki PKK’lı teröristleri besledi! Dernek adı altında para akıttılar

*Ayatullah Y.: 2018- 2020 yılları arasında HDP Sultanbeyli ilçe teşkilatının yönetiminde bulundum. Para gönderdiğim tarihlerde bu görevim sürmekteydi. Bir gün ilçe parti binasında bulunduğum zaman 45-50 yaşlarında bir kadın partiye geldi ve para gönderilmesi gerektiğini söyledi ve ilçe başkanımız Burhan Taşdemir'in ricası ile ben bu bayana yardım ettim, ben kime para gönderildiğinin ve para gönderdiğim kişilerin konumu hakkında bilgi sahibi değilim. Para yatırılan kişilerin PKK'dan hükümlü olduğu ve cezaevine bu yönde dilekçe verdiklerini burada öğrendim. Benim herhangi bir suç işleme kastım yoktur.

*Faysal Ö.: Silivri cezaevinde bulunan Cihan D.'ye para yatırdığım doğrudur. Ancak ben bu şahsı tanımıyorum. HDP Sultanbeyli ilçe teşkilatına gittiğim bir gün o dönem ilçe başkanı olan Burhan Taşdemir isimli şahıs bana "cezaevine para gönderilecek, yardımcı olur musun" diye sorunca, "bir sıkıntı var mı" diye sordum. O da "bir sıkıntısı yoktur" deyince şahsın vermiş olduğu parayı PTT üzerinden yatırdım. Yatırdığım kişinin bana akrabası olduğunu söylemişti. Bu şahıs hakkında detaylı bilgiye sahip değilim... Cep telefonumda tespit edilen Abdullah Öcalan videosu ile ilgili bir bilgim yoktur. Cep telefonumda tespiti yapılan Bandırma Cezaevine gönderilen dekontları çekerek telefonuma kaydettim. Yanlış hatırlamıyorsam iki kez bu şekilde para gönderdim. Bandırma Cezaevine de gönderdiğim paralar yine Burhan Taşdemir'in yönlendirmesiyle yapılmıştır.