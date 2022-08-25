25 Ağustos 2022, Perşembe
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan polis promosyonu protokolü hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan polis promosyonu protokolü hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, polislere yönelik promosyon protokolü ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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