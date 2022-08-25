25 Ağustos 2022, Perşembe
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Son dakika: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Son dakika: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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