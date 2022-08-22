CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan HDP'lilere 'moral' ziyareti
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'liler Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret ettiğini duyurdu. İttifak ortakları ile sık sık görüşen Tanrıkulu, bir süre önce de, terörist başının heykelini dikme vaadinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişti.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye açık desteğini sürdürüyor.
Geçtiğimiz aylarda, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Tanrıkulu, bu kez de Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'a desteğini esirgemedi.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Tanrıkulu, "Şimdi Kandıra'dayım birazdan cezaevine gideceğim. Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak ve diğer arkadaşları ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.
CHP vekilinin bu ziyareti, ne partisini ne de ittifak ortaklarını rahatsız etmedi.
DAHA ÖNCE PKK CENAZESİNE KATILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ
CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Aynel Arab'da (Kobani) öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döken Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ''bebek katili'' ilan ederek kime karşı cephe aldığını bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak teröristlerin annesiyle birlikte şehit ettiği 11 aylık bebek için ''kınıyorum'' diyen Tanrıkulu, PKK'nın adını anmamıştı.
Yine terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanımını tartışmaya açan Tanrıkulu, PKK'lı diye pikniğe giden vatandaşların öldürüldüğü yalanına imza atmıştı.
PKK PAÇAVRALARI ÖNÜNDE KONSER VEREN DOĞAN'A SAHİP ÇIKMIŞTI
Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne almıştı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katılmıştı.
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI TANIMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından sözde Ermeni soykırımıyla ilgili skandal ifadeler paylaşan CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmıştı. Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." demişti.
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