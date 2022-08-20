20 Ağustos 2022, Cumartesi
Kürt çocuklarını PKK için dağa çıkarmaya çalışan HDP'li vekillerin çocukları olay oldu! Lüks yaşantıları ortaya çıktı
Kürt çocuklarını kandırarak PKK'ya katmak için dağa çıkartan HDP'li vekillerin çocukları lüks içinde yaşamlarını sürdürüyor. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer lüks yaşantısı ile dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda ihale aldığı iddia edilen Taşçıer'e sosyal medyada çok sayıda kişi, 'Bu paranın kaynağı ne?' sorusunu yöneltiyor.
Giriş Tarihi: 20.08.2022 13:50
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