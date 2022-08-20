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Kürt çocuklarını PKK için dağa çıkarmaya çalışan HDP'li vekillerin çocukları olay oldu! Lüks yaşantıları ortaya çıktı

Kürt çocuklarını kandırarak PKK'ya katmak için dağa çıkartan HDP'li vekillerin çocukları lüks içinde yaşamlarını sürdürüyor. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer lüks yaşantısı ile dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda ihale aldığı iddia edilen Taşçıer'e sosyal medyada çok sayıda kişi, 'Bu paranın kaynağı ne?' sorusunu yöneltiyor.

Giriş Tarihi: 20.08.2022 13:50
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Kürt çocuklarını PKK için dağa çıkarmaya çalışan HDP’li vekillerin çocukları olay oldu! Lüks yaşantıları ortaya çıktı

Evlat nöbeti tutan aileler, PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak için bin 82 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bekliyor. Kürt çocuklarını dağa çıkmaya teşvik eden, terör örgütü saflarında savaşmayı reva gören HDP'li vekiller, çocuklarına karşı ise oldukça kıyımsız görülüyor.

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Kürt çocuklarını PKK için dağa çıkarmaya çalışan HDP’li vekillerin çocukları olay oldu! Lüks yaşantıları ortaya çıktı

Birçok HDP'li vekilin çocuğu yurt dışında lüks yaşantıları ile dikkat çekiyor. Onlardan biri de HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer. Hakkında pek çok iddia bulunan Baver Taşçıer'in lüks gece kulüplerindeki eğlence görüntüleri binlerce kişi tarafından eleştirildi. İBB'den çok sayıda ihale aldığı da iddia edilen Taşçıer'in babası İmam Taşçıer'in öğremen olduğu biliniyor. Birçok kişi, 'Bu paranın kaynağı nereden geliyor?' sorusunu Taşçıer'e yöneltiyor.

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Kürt çocuklarını PKK için dağa çıkarmaya çalışan HDP’li vekillerin çocukları olay oldu! Lüks yaşantıları ortaya çıktı

LÜKSTEN ÖDÜN VEREMEYEN HDP'LİLERDE BUGÜN: BAVER TAŞÇIER

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer'in Montenegro'da lüks gece kulübündeki videosu dikkat çekti. Daha önce de birçok lüks mekanda ve yatta fotoğrafı, videoları görülen Taşçıer ile ilgili pek çok iddia da yer alıyor.

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Kürt çocuklarını PKK için dağa çıkarmaya çalışan HDP’li vekillerin çocukları olay oldu! Lüks yaşantıları ortaya çıktı

Taşçıer'in madde müdavimi olduğu, uyuşturucuyu sık sık kullandığı belirtiliyor. Ayrıca Baver Taşçıer'in birçok İBB ihalesine katıldığı ve 'İBB ihalelerinin prensi' olarak adlandırıldığı belirtiliyor.

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Kürt çocuklarını PKK için dağa çıkarmaya çalışan HDP’li vekillerin çocukları olay oldu! Lüks yaşantıları ortaya çıktı

PARANIN KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?

Kürt çocuklarına terör örgütü PKK saflarında dağları layık gören HDP'li vekillerin çocuklarının yaşantısının sırrı merak ediliyor. HDP'li vekil İmam Taşçıer'in vekillik görevi öncesi mesleğinin öğretmenlik olduğu biliniyor. Baver Taşçıer'in ihalelere hangi bütçe ile katıldığı, lüks yaşantısını nasıl sürdürdüğü merak konusu. Birçok kişi kişi, Taşçıer'e, 'Paranın kaynağı ne?' sorusunu yaptığı paylaşımlar ile yöneltiyor.