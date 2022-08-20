Kürt çocuklarını PKK için dağa çıkarmaya çalışan HDP’li vekillerin çocukları olay oldu! Lüks yaşantıları ortaya çıktı

Birçok HDP'li vekilin çocuğu yurt dışında lüks yaşantıları ile dikkat çekiyor. Onlardan biri de HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer. Hakkında pek çok iddia bulunan Baver Taşçıer'in lüks gece kulüplerindeki eğlence görüntüleri binlerce kişi tarafından eleştirildi. İBB'den çok sayıda ihale aldığı da iddia edilen Taşçıer'in babası İmam Taşçıer'in öğremen olduğu biliniyor. Birçok kişi, 'Bu paranın kaynağı nereden geliyor?' sorusunu Taşçıer'e yöneltiyor.