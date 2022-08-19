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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP ve fondaş medyayı yine topa tuttu: HDP'li olsanız İBB'de işe girersiniz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP ve fondaş medyayı yine topa tuttu: HDP’li olsanız İBB’de işe girersiniz

Tele 1, Halk TV ve KRT'nin, CHP'li belediyelerden fonlandığı yönündeki açıklamalarıyla gündemi sarsan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Twitter'daki bir sohbet odasından muhalefet medyasını topa tutmaya devam etti. İnce, "Belediye beslemeli bir medya olamaz." dedi. CHP'deki siyasi paradigma değişimine de değinen İnce, "Selahattin Demirtaş'ı destekleseydiniz terfi alırdınız, HDP'li olsaydınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girdiniz." ifadelerini kullandı.

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