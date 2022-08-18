Gizli tanık kimliğini deşifre edip itiraf etti: HDP’nin içtüzüğü Kandil’de yazıldı



Kandil'deyken yine HDP'nin seçim çalışmaları, seçim pratikleri, milletvekilliği, milletvekili adayları, aynı şekilde parti meclisi, MKYK'nın orada belirlendiğini, liste gönderildiğini, hatta Selahattin'in sürekli itiraz etmesinden kaynaklı da, Selahattin ile örgüt arasında bir anlaşmazlık olduğunu duymuştum.

Bütün HDP'nin iç işleyişi ve yapısı örgüt tarafından belirleniyor. Bunu herkes biliyor zaten. Ayrıca kimin aday olup olmayacağından tutun da kimin bir işte hangi alanda faaliyet yürüteceğine, hangi çalışmayı yürüteceğine kadar yine yürütme konseyi ve eşbaşkanlık tarafından belirlenir. Oraya göre yürütülür.