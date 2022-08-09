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Kadıköy'de gerilim: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlarla tartıştı

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Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Kadıköy’de gerilim: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlarla tartıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından taraftarlarla gerginlik yaşadı.

Fenerbahçe ile Hangikredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Ülker Stadı'nda karşılaştı.

FENERBAHÇE 1 PUANI SON DAKİKADA ALDI

Haftanın kapanış maçında ligin yeni ekibi Ümraniyespor'u ağırlayan sarı-lacivertliler 2 kez öne geçtiği müsabakada 3-2 geri düştü.

Jorge Jesus'un ekibi, 90+2. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle 1 puan aldı.

ALİ KOÇ TARAFTARLARLA TARTIŞTI

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maçın bitiminin ardından taraftarlarla tartıştı.

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