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CHP'li Özgür Özel Gülşen'in 'imam hatip' skandalına 'espri' dedi

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Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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CHP’li Özgür Özel Gülşen’in ’imam hatip’ skandalına ’espri’ dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik skandal ifadelerine ilişkin, "Maksadını aşmış bir espri" dedi. Özel, Gülşen'in insanların kalbini kırdığını vurgulayarak, "Hızlı bir şekilde telafi edileceğini ümit ediyoruz. Biz de takip edeceğiz." diye konuştu.

İstanbul'da verdiği bir konser sırasında LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen yeni bir skandala imza atarak imam hatiplileri hedef almıştı.

Gülşen'in konserinde sarf ettiği, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadeleri infiale neden olmuştu. Skandal sözler sonrası hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, gözaltına alınmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'GÜLŞEN' AÇIKLAMASI: ESPRİ YAPTI

Gelişmelere ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şarkıcı Gülşen'in 'espri' yaptığını öne sürdü. İmam hatiplilere yönelik sözlere ilişkin, "Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de öyle bir, espri de olsa şaka da olsa, tanımlama doğru değil. Nasıl bir açıklama yapıldı, bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri" diyen Özel, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

"MAKSADINI AŞMIŞ BİR ESPRİ'

Özgür Özel, şarkıcı Gülşen'e, imam hatiplilere ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasının anımsatılması üzerine, şu açıklamada bulundu:

"İmam hatipler, diğer okullarımız gibi hepimizin, bu memleketin evlatlarını yetiştiren yasayla kurulmuş, CHP döneminde kurulmuş ve dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eliyle ve denetimiyle öğretecekleri yetiştirmek üzere kurulmuş okullar. Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de öyle bir, espri de olsa, şaka da olsa, tanımlama doğru değil. Nasıl bir açıklama yapıldı, bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri. Çok rahatsız edici şekilde insanların kalbini kırdı. Hızlı bir şekilde telafi edileceğini ümit ediyoruz. Biz de takip edeceğiz."

CHP'LİLER HEMEN SAVUNMAYA GEÇMİŞTİ

İmam hatip okullarını ve mensuplarını hedef alarak skandal ifadeler kullanan Gülşen'e, CHP'den destek gecikmedi.

Canan Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "Kişinin fikri ya da esprisine katılmamakla kişiye saldırmak, tehdit etmek ya da hedef göstermek apayrı şeyler yargının bağımsız olduğu demokratik ülkelerde katılmadığınız espriye gülmez, fikre de karşı fikir sunarsınız olur biter" derken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, Şarkıcı Gülşen'e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar." ifadelerini kullanmıştı.

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