CHP’li Özgür Özel Gülşen’in ’imam hatip’ skandalına ’espri’ dedi

"MAKSADINI AŞMIŞ BİR ESPRİ'



Özgür Özel, şarkıcı Gülşen'e, imam hatiplilere ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasının anımsatılması üzerine, şu açıklamada bulundu:



"İmam hatipler, diğer okullarımız gibi hepimizin, bu memleketin evlatlarını yetiştiren yasayla kurulmuş, CHP döneminde kurulmuş ve dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eliyle ve denetimiyle öğretecekleri yetiştirmek üzere kurulmuş okullar. Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de öyle bir, espri de olsa, şaka da olsa, tanımlama doğru değil. Nasıl bir açıklama yapıldı, bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri. Çok rahatsız edici şekilde insanların kalbini kırdı. Hızlı bir şekilde telafi edileceğini ümit ediyoruz. Biz de takip edeceğiz."