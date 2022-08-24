Gaziantep’teki faciadan hemen önce! 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada yeni görüntüler de ortaya çıktı. Yeni görüntülerde kaza yapan ilk araç için olay yerine gelen trafik ekiplerinin dubaları taşıyarak, yol kenarına yerleştirmesi yer alıyor. Polis ekipleri, dubaları yerleştirirken kazaya karışan yeni ambulansların da olay yerine yanaştığı görülüyor.