Gaziantep'teki faciadan hemen önce! 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı
Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin dubaları yerleştirdikten sonra olay yerine gelen ambulansa yaralının taşınması ve otobüsü fark eden kişinin olay yerinden uzaklaşması yer aldı.
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada yeni görüntüler de ortaya çıktı. Yeni görüntülerde kaza yapan ilk araç için olay yerine gelen trafik ekiplerinin dubaları taşıyarak, yol kenarına yerleştirmesi yer alıyor. Polis ekipleri, dubaları yerleştirirken kazaya karışan yeni ambulansların da olay yerine yanaştığı görülüyor.
Görüntülerde, otobüs kazasından hemen önce ilk kazada yaralanan kişinin ambulansa getirilmesi, otobüsü gören bir kişinin de bağırarak olay yerinden uzaklaşması yer aldı.
TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Otobüs şoförü A.M, tutuklanmıştı.
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