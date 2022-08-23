23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gaziantep'teki feci kazada son dakika gelişmesi | Tutuklanan otobüs şoförü İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

Gaziantep'teki feci kazada son dakika gelişmesi | Tutuklanan otobüs şoförü İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda 15 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Feci kazada gözlerin çevrildiği isim olan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, jandarma ve emniyet ifadeleri arasındaki fark ise olayın başka bir boyutunu ortaya çıkardı ve yapılan olay yeri incelemesi her şeyi ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 09:16
  • 1
  • 17
Gaziantep’teki feci kazada son dakika gelişmesi | Tutuklanan otobüs şoförü İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tutuklanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, "Yol kenarındaki ekipleri kaza bölgesine 20-30 metre kala gördüm" diyerek kendisini savundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Gaziantep’teki feci kazada son dakika gelişmesi | Tutuklanan otobüs şoförü İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

Ancak yapılan incelemede otobüsün hızının saatte 130 kilometre olduğu ve yolda 307 metre fren izi tespit edildi. Memiş'in ifadesinin Jandarma'da verdiği ifade ile çeliştiği tespit edildi. İşte kahreden kazanın yaşandığı anlarla ilgili elde edilen önemli son dakika gelişmeleri...

  • 3
  • 17
Gaziantep’teki feci kazada son dakika gelişmesi | Tutuklanan otobüs şoförü İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

ANBEAN KAZANIN GELİŞİMİ

Gaziantep- Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde 20 Ağustos Cumartesi günü bir otomobil, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 17
Gaziantep’teki feci kazada son dakika gelişmesi | Tutuklanan otobüs şoförü İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

ÇOK SAYIDA KAYIP VERİLDİ, ÇOK CANLAR YANDI

Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de bölgeden geçtiği sırada yardım için kaza yerinde durdu. Birçok isim yardım ekipleri ile birlikte çalışmaya başlamıştı.

  • 5
  • 17
Gaziantep’teki feci kazada son dakika gelişmesi | Tutuklanan otobüs şoförü İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

YALPALADIKTAN SONRA YAN YATIP SÜRÜKLENEREK GELMEYE BAŞLADI

İHA muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu kişilerin yardım çalışmaları sırada, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait yolcu otobüsü, zikzaklar çizip devrildikten sonra yan yatıp kaymaya başladı.