Gaziantep'teki feci kazada son dakika gelişmesi | Tutuklanan otobüs şoförü İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda 15 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Feci kazada gözlerin çevrildiği isim olan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, jandarma ve emniyet ifadeleri arasındaki fark ise olayın başka bir boyutunu ortaya çıkardı ve yapılan olay yeri incelemesi her şeyi ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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