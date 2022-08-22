Gaziantep'teki otobüs kazasının nedeni belli oldu! Başsavcılık kazanın detaylarını paylaştı! Otobüs yoldaki yağdan dolayı mı kaydı?
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedenine yer verildi. Yapılan açıklamada "İkinci trafik kazası öncesinde yolda yağ veya su birikintisi olduğuna ve kazanın bu nedenle meydana geldiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. İşte detaylar...
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'teki trafik kazası öncesinde yolda yağ veya su birikintisi olduğu, kazanın da bu yüzden meydana geldiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
HIZ LİMİTLERİNİ AŞTIĞI İÇİN KUSURLU BULUNDU
Kazaya ilişkin detayların aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Otoyolun 20. kilometresi Şanlıurfa istikameti Kocatepe Köprü mevkisinde meydana gelen kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak, adli tahkikatı yürütmek üzere 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Trafik kazasının meydana gelmesinde, ilk tespitlere göre olması gereken hız limitlerini aştığı ve kusurlu bulunduğu tespit edilen 33 SR 157 plaka sayılı otobüs şoförü A.M'nin hakkında tedavisi sonrası gözaltı kararı verilerek, tutuklanmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmekte olup, ikinci trafik kazası öncesinde yolda yağ veya su birikintisi olduğuna ve kazanın bu nedenle meydana geldiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."
CAN KAYBI 16'YA YÜKSELDİ
TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde önceki gün meydana gelen kazada, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı. Kazada yaralanan ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Umut Erpek, kurtarılamadı. Böylece elim olaydaki vefat sayısı 16'ya yükseldi
Kazaya sebep olan otobüs şoförü tutuklanarak cezaevine yollanmıştı.
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