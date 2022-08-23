HaberlerGaleriGaziantep-Nizip Otoyolu'ndaki kaza hafızalardan silinmeyecek! Felaketten sağ kurtulan kişi anlattı: Üzerime cesetler yağdı
Gaziantep-Nizip Otoyolu'ndaki kaza hafızalardan silinmeyecek! Felaketten sağ kurtulan kişi anlattı: Üzerime cesetler yağdı
Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda İHA muhabirleri ile birlikte Şanlıurfa'ya giden ve kazadan hafif yaralanarak kurtulan Tercüman Alaaddin Şırkat, ortalığın savaş alanına döndüğü ikinci kaza anında ve sonrasında yaşanan dehşeti anlattı.
Giriş Tarihi: 23.08.2022 15:04Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 15:06