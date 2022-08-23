Gaziantep-Nizip Otoyolu’ndaki kaza hafızalardan silinmeyecek! Felaketten sağ kurtulan kişi anlattı: Üzerime cesetler yağdı

Araçların çevresinde insanlar vardı. El kol hareketleri yapıyorlardı, yardım istiyordu. Biz de İHA ekibi olarak aracı sağa çektik, insanlara ne olduğunu sorduk. İnsanlar bir sivil aracının aşağı düştüğünü söylediler. Biz de onun üzerine kazazedelere yardım etmek için koşa koşa aşağı indik. Kazalı aracı gördük. Kazada 2 kişi vardı.