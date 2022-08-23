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Haberler Galeri Gaziantep-Nizip Otoyolu'ndaki kaza hafızalardan silinmeyecek! Felaketten sağ kurtulan kişi anlattı: Üzerime cesetler yağdı

Gaziantep-Nizip Otoyolu'ndaki kaza hafızalardan silinmeyecek! Felaketten sağ kurtulan kişi anlattı: Üzerime cesetler yağdı

Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda İHA muhabirleri ile birlikte Şanlıurfa'ya giden ve kazadan hafif yaralanarak kurtulan Tercüman Alaaddin Şırkat, ortalığın savaş alanına döndüğü ikinci kaza anında ve sonrasında yaşanan dehşeti anlattı.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 15:06
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Gaziantep-Nizip Otoyolu’ndaki kaza hafızalardan silinmeyecek! Felaketten sağ kurtulan kişi anlattı: Üzerime cesetler yağdı
Gaziantep Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Alaaddin Şırkat (28), kaza gününün sabahında uluslararası yabancı bir televizyon kanalının yabancı uyruklu konuğu ile yapılacak röportajda tercümanlık yapma amacıyla, İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver, Muhammet Abdulkadir Esen ve kameraman Bekir Özdemir ile birlikte Gaziantep'ten yola çıktıklarını söyledi.
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Gaziantep-Nizip Otoyolu’ndaki kaza hafızalardan silinmeyecek! Felaketten sağ kurtulan kişi anlattı: Üzerime cesetler yağdı
İHA canlı yayın aracıyla Şanlıurfa'ya gittiklerini anlatan Tercüman Şırkat, araçta 4 kişi olduklarını ve yol kenarındaki insanların aracı durdurmak için yaptıkları el kol hareketleri üzerine yardım etmek amacıyla aracı emniyet şeridine park ettiklerini, kaza olduğunu öğrendikten sonra ise Umut Yakup Tanrıöver'in 112'yi arayarak yardım istediğini anlattı.
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Gaziantep-Nizip Otoyolu’ndaki kaza hafızalardan silinmeyecek! Felaketten sağ kurtulan kişi anlattı: Üzerime cesetler yağdı

KAZAYI ÖĞRENİNCE YARDIMA KOŞTULAR

Bir aracın şarampole yuvarlandığını ve içerisinde insanların olduğunu öğrendikten hemen sonra ise kazazedelere yardım için aracın yanına koştuklarını kaydeden Şırkat, ilk kazanın hemen sonrasını şöyle anlattı:

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Gaziantep-Nizip Otoyolu’ndaki kaza hafızalardan silinmeyecek! Felaketten sağ kurtulan kişi anlattı: Üzerime cesetler yağdı

"Yabancı uyruklu bir kişi ile röportaj yapmak amacıyla Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya yola çıktık. Araçta rahmetli Umut, Muhammet, Bekir ve ben vardık. İhlas Haber Ajansının canlı yayın aracıyla gidiyorduk. Sabah yaklaşık saat 10.30 sıralarında yolda sağa çekilmiş araçları gördük.

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Gaziantep-Nizip Otoyolu’ndaki kaza hafızalardan silinmeyecek! Felaketten sağ kurtulan kişi anlattı: Üzerime cesetler yağdı

Araçların çevresinde insanlar vardı. El kol hareketleri yapıyorlardı, yardım istiyordu. Biz de İHA ekibi olarak aracı sağa çektik, insanlara ne olduğunu sorduk. İnsanlar bir sivil aracının aşağı düştüğünü söylediler. Biz de onun üzerine kazazedelere yardım etmek için koşa koşa aşağı indik. Kazalı aracı gördük. Kazada 2 kişi vardı.