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Son dakika: Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere destek! Çarşamba akşamına kadar hesaplara yatacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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Son dakika: Gaziantep ve Mardin’deki trafik kazası mağduru ailelere destek! Çarşamba akşamına kadar hesaplara yatacak

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Gaziantep ve Mardin'de pazar günü yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek 50'şer bin liralık destek, 24 Ağustos Çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak.

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