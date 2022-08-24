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ABD teröre 80 TIR yardım taşıdı! Suriye'de skandal görüntüler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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ABD teröre 80 TIR yardım taşıdı! Suriye’de skandal görüntüler

Suriye'nin kuzeydoğusundaki hareketlilik, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği bir kere daha gözler önüne serdi. 80 tırdan oluşan silah ve malzeme yüklü konvoy kameralara yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 80 tırdan oluşan silah, mühimmat, araç ve lojistik malzeme yüklü yeni bir konvoy, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yaptı.

BU YIL 1205 TIRLA DESTEK
Konvoy Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülenirken, ABD'nin, bu yıl terör örgütünün işgalindeki bölgelere gönderdiği askeri malzeme yüklü tır sayısı 1205'e ulaştı.

PETROL SAHALARI ÖNCELİKTE
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

11 BÖLGEDE VARLIK GÖSTERİYOR
Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki El Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde en az 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

SÜREKLİ TAKVİYE
Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına sürekli takviye gönderiyor.

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