Son dakika: CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı sefasında yeni gelişme! Patlak veren skandalın faturası iki işçiye kesildi
Son dakika haberi... İstanbul kar ile mücadele ederken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işi gücü bırakıp balıkçıya gitmesi skandalının ardından yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu, balıkçı sefasının ortaya çıkmasının ardından faturayı iki işçiye kesti.
İstanbul karla boğuşurken Balıkçı Kahraman'da keyif yapan İmamoğlu, deşifre olunca neşteri eline aldı.
Fotoğrafları çeken kişiye ulaştı. Sonra da arkadaş çevresini araştırdı.
Kavak'ta oturan İBB'de görevli Saim Tanır ile Osman Turan'ı tazminatsız işten attı.
Mağdur işçiler olayı anlattı: Gerekçeleri yok. Ama asıl neden, fotoğrafı arkadaşımızın çekmesi...
İŞTEN ÇIKARILANLAR
OSMAN TURAN
SAİM TANIR
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