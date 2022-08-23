Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı skandalının detayları! Patlak veren skandalın faturası iki işçiye kesildi

Son dakika haberi... İstanbul kar ile mücadele ederken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işi gücü bırakıp balıkçıya gitmesi skandalının ardından yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu, balıkçı sefasının ortaya çıkmasının ardından faturayı iki işçiye kesti.

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