Son dakika: Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin’den EYT açıklaması: Masamızda sadece bir formül var

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Aylardır da çalışma yürütülüyor. Bakan Bilgin yine A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayacaklarını belki Ocak ayı civarında bunu Meclis'e sunmayı planladıklarını dile getirmişti.