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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda sadece bir formül var

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Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin’den EYT açıklaması: Masamızda sadece bir formül var

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hollanda, Almanya modeli konuşuluyor bu doğru değil. Masamızda sadece bir formül var." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Daha çalışmamız sürüyor, bir çok aşamadan geçecek" dedi. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Aylardır da çalışma yürütülüyor. Bakan Bilgin yine A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayacaklarını belki Ocak ayı civarında bunu Meclis'e sunmayı planladıklarını dile getirmişti.

Birçok formül üzerinde tartışılıyor ancak son çalışma ne aşamada var onu sorduk, masada kaç formül olduğunu sorma fırsatımız oldu. Bakan Bilgin'in vermiş olduğu yanıt tek formül oldu.

Belli bir aşamaya gelindiğini anlıyoruz bu açıklamadan. Kamuoyunda konuşulan bu formüllerin çoğu doğru değil onların bizim çalışmalarımızla ilgili yok dedi. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, doğru değil dedi.

Çok aşamalı bir çalışma olduğunun altını çizdi.

Yaşa endeksli bir formül mü olacak diye sordum sadece bakarız diye geçiştirdi çok net detay vermedi ama önümüzdeki günlerde detaylanacağının altını çizelim.

BORSA İSTANBUL'A YABANCI İLGİSİ

Dün Kabine sonrası konuştuk Bakan Bilgin'le, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile de görüşme fırsatımız oldu. Ona da Borsa'ya yabancı ilgisini sorduk. Bunlar geçici mi kalıcı mı sorularını yönelttik.

O da kesinlik geçici olduğunu düşünmüyorum kalıcı bir ilgi var hatta önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Borsa tarafında ciddi bir beklentimiz var ifadelerini kullandı.

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