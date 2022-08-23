Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından tahıl koridoru açıklaması: Bir gemi daha yola çıktı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu geminin Çornomorsk Limanı'ndan hareket ettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan gelen 3 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 3 geminin de bugün denetleneceği kaydedildi.
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