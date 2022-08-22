İYİ Parti rotayı Mansur Yavaş'a çevirdi! 6'lı masanın adayı kim olacak? Toplantıda dikkat çeken detay: Saadet Partisi'nden 6'lı hediye sepeti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun adaylığına bir itiraz da İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan geldi. CHP ile İYİ Parti arasında adaylık tartışmaları yeniden alevlendi. Muhalefet ortak aday çıkarabilecek mi? Gazeteci Melik Yiğitel ve Murat Özer, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı gibi propaganda yaptığı bir dönemde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan dikat çeken bir açıklama geldi.
Kavuncu,cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret etti. İttifak ortağını kızdıracak açıklamalara imza attı. CHP ile İYİ Parti arasında adaylık tartışmaları yeniden alevlendi.
Kavuncu, katıldığı bir televizyon programında yaptı bu açıklamaları. Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ı işaret etti. Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklamalara imza attı.
6'lı masanın gizli ortağı HDP ise Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı.
6'lı masa ortak aday çıkarabilecek mi? Neden aday çıkmıyor? 6'lı masanın adayı kim olacak?
Gazeteci Melik Yiğitel ve Murat Özer, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"MASA KARIŞACAK"
Gazeteci Melik Yiğitel: Ben zaten 6'lı masadan şu aşamada bir aday çıkmayacağını sürekli söylüyorum. Birileri bu toplantıda çıkabilir Eylül'de çıkabilir diyorlar falan ama ben ısrarla kolay kolay çıkamayacak diyorum. Bunu yeni yıla kadar da mümkünse öteleyecekler. Niye? Çünkü adayı belirlemeye çalıştıkları anda masa karışacak.
KİM NE DİYOR?
Çünkü hiçbirinin dediği diğerine uymuyor. CHP diyor ki çatı aday Kılıçdaroğlu olmalı, onun dışında da belediye başkanlarına tam 6 defa açıklama yaptı kendi görevlerine devam edecek dedi. Bunu demesine rağmen sizin ortağınız çıkıp diyor ki Mansur Yavaş daha doğru bir isim.
"ONUNLA KAZANAMAYIZ"
Bu bir kere masada bir uyum olmadığını gösteriyor. Hala Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da hangisiyle konuşursanız konuşun 'Kemal Bey iyidir hoştur ama…' diyor. Ama dediğiniz anda zaten bir önceki cümlenin hiçbir anlamı yok. Onunla kazanamayız diyorlar. Dolayısıyla Kemal Bey ismine masa ikna olmamış gördüğümüz kadarıyla.
"SÜREKLİ ÖTELİYORLAR"
Dün 6'lı masada da adaylık isim olarak masaya gündeme gelmedi. Şöyle konuşuluyor İYİ Partili önemli bir isim diyor ki şu aşamada çatı aday için bizim isim önermemiz doğru değil diyor.
Kemal Bey'in niyeti varsa o önerebilir masaya ancak böyle gündeme gelebilir. Kemal Bey de ben adayım ne diyorsunuz demiyor. Diğerleri de sen aday mısın diye sormuyor. Sürekli öteliyorlar. Çünkü masanın dağılma ihtimali var.
HDP'YE RAĞMEN GÜNDEME GETİREBİLİR MİSİNİZ?
HDP'ye rağmen Mansur Yavaş ismini gündeme getirebilir misiniz? HDP'nin vize vermediği bir ismi çatı aday yapabilir misiniz? Gerçekçi olalım mümkün mü bu? Değil. HDP milletvekili ne diyor? Biz kararız diyor. O yüzden de kolay değil bu belirleme.
"SİYASİ ETİKLE DE BAĞDAŞMIYOR"
Kemal Bey adına Buğra Kavuncu'ya teessüflerimi iletiyorum. O iletmiyor ama ben ileteyim. 6 kere belediye başkanlarının aday olmayacağını söylüyor. Bu siyasi etikle de bağdaşmıyor. Onlar birbirlerini idare ederken birçok insani olmayan şeyleri de es geçiyorlar.
İMAMOĞLU'NU ÇİZMİŞLER! ROTA YAVAŞ'A DÖNDÜ
İYİ Parti'ye gelince anladığımız kadarıyla İmamoğlu'nu çizmişler. Rota Mansur Yavaş'a döndü. Çünkü İmamoğlu taşınabilir bir aktör olmaktan çıktı. Adamı göklere çıkarıyorsunuz, Fatih'e benzetiyorsunuz rabbi yesir gördüğünüzü söylüyorsunuz falan ondan sonra adam balıkçıda çıkıyor İstanbul kahrolurken balıkçıda yemek yerken çıkıyor.
Kefil olunacak biri olmadığını nihayet İYİ Parti gördü. Kefaret kaldıracak durumda değil. O yüzden bence erken fark edip vazgeçtiler ama Mansur Bey ismini söylemeleri de siyasetle bağdaşmayan ve Kemal Bey'e de ayıp ettiklerini düşünüyorum.
ÇARPICI "HEDİYE SEPET" DETAYI
Gazeteci Murat Özer: Hediye edilen bir sepet var onu merak ettim çünkü sosyal medyaya bugün fotoğrafları düştü. Bir sepet hazırlamış Saadet Partisi hediye için gelenlere.
6'NCININ ALICISI KİM?
Gelen liderlere içerisinde domates, patlıcan, soğan gibi sebzelerin olduğu sepet var. Fakat bu sepetten 6 adet hazırlanmış Saadet lideri kendi kendine hediye edemeyeceğine göre 6'ncı sepetin belli ki başka bir alıcısı var. Ve o alıcısına gitmiş olmalı.
"HDP ALMIŞTIR O SEPETİ"
Yiğitel: Onu danışmaya bıraktılar muhtemelen HDP almıştır o sepeti.
BUGÜNE KADAR NE KONUŞTULAR?
Özer: Bunlar 28 Şubat'taki ilk toplantıdan bugüne kadar tek bir şey konuştular hangi partiye kaç tane milletvekili kontenjanı verecekleri. Belli ki koltuk sayısında anlaşamadılar.
Böylesi bir komedi haline dönen bir ittifakın yürüyebilme ihtimali var mıdır?
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