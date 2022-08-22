İYİ Parti rotayı Mansur Yavaş’a çevirdi! 6’lı masanın adayı kim olacak? Toplantıda dikkat çeken detay: Saadet Partisi’nden 6’lı hediye sepeti

KİM NE DİYOR?

Çünkü hiçbirinin dediği diğerine uymuyor. CHP diyor ki çatı aday Kılıçdaroğlu olmalı, onun dışında da belediye başkanlarına tam 6 defa açıklama yaptı kendi görevlerine devam edecek dedi. Bunu demesine rağmen sizin ortağınız çıkıp diyor ki Mansur Yavaş daha doğru bir isim.

"ONUNLA KAZANAMAYIZ"

Bu bir kere masada bir uyum olmadığını gösteriyor. Hala Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da hangisiyle konuşursanız konuşun 'Kemal Bey iyidir hoştur ama…' diyor. Ama dediğiniz anda zaten bir önceki cümlenin hiçbir anlamı yok. Onunla kazanamayız diyorlar. Dolayısıyla Kemal Bey ismine masa ikna olmamış gördüğümüz kadarıyla.