23 Ağustos 2022, Salı
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Altılı masanın adayını Kemal Kılıçdaroğlu biliyor mu?
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Millet İttifakı ve altılı masayı değerlendirdi. Altılı masanın popülerlik ile yola devam ettiğini söyleyen Övür, altılı masanın adayını CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bile bilmediğini ifade etti. İşte detaylar...