Ekrem İmamoğlu millet bahçelerini hedef aldı: Prototip gibi

MİLLET BAHÇELERİ HAKKINDA SKANDAL SÖZLER: "PROTOTİP GİBİ"

Proje hakkında skandal ifadeler kullanan İmamoğlu, "Karadeniz'de de aynı tip Millet Bahçesi, Orta Anadolu'da da işte ne bileyim Güneydoğu Anadolu'da da İstanbul'da da ya olmaz insanların yaşam biçimleri var, alışkanlıkları var. Ya bu işin uzmanları var prototip gibi." ifadelerini kullandı.