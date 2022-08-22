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Ekrem İmamoğlu millet bahçelerini hedef aldı: Prototip gibi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Ekrem İmamoğlu millet bahçelerini hedef aldı: Prototip gibi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir etkinlikte, yurdun dört bir yanında hayata geçirilen Millet Bahçesi Projelerini hedef aldı. Millet bahçelerini 'prototip gibi' diyerek eleştiren İmamoğlu, "Özgün vadiler, spor yapılan, çeşitli temalarla sosyalleşebilen vadileri hayata geçiriyoruz" dedi. İmamoğlu, seçim öncesinde İstanbul halkına vaad ettiği 15 yeni yaşam vadisini hayata geçirememiş, AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın tabelasını asıp vatandaşa 'Ben yaptım' demişti.

Göreve geldiği günden bu yana İstanbul halkına verdiği sözlerden neredeyse hiçbirisini hayata geçiremeyen İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün katıldığı bir etkinlikte, hükümetin hayata geçirdiği Millet Bahçesi Projelerini hedef aldı.

MİLLET BAHÇELERİ HAKKINDA SKANDAL SÖZLER: "PROTOTİP GİBİ"

Proje hakkında skandal ifadeler kullanan İmamoğlu, "Karadeniz'de de aynı tip Millet Bahçesi, Orta Anadolu'da da işte ne bileyim Güneydoğu Anadolu'da da İstanbul'da da ya olmaz insanların yaşam biçimleri var, alışkanlıkları var. Ya bu işin uzmanları var prototip gibi." ifadelerini kullandı.

Millet bahçeleriyle 'prototip gibi' diyerek aklınca alay eden İmamoğlu, sözlerinin devamında, TOKİ projelerini de hedef alarak, "Bu şeye benziyor. Benim köyümün tepesindeki TOKİ evleriyle, Başakşehir'deki TOKİ evleriyle, Nevşehir'deki TOKİ evleriyle, Kars'taki TOKİ evlerinin aynı mimariden çıkması bu bakış açısı, bundan da vazgeçiyoruz. Yani modeli ortaya koyuyoruz ve özgün vadiler, spor yapılan, çeşitli temalarla sosyalleşebilen vadileri hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

HÜKÜMETİN YEŞİL ALAN PROJELERİNİ HEDEF ALAN İMAMOĞLU'NUN GERÇEKLEŞTİREMEDİĞİ VAATLERİ

Vaat 1: İstanbul'da 20 milyon metrekarelik yeni yeşil alan ile 15 yeni yaşam vadisi yapılacak.

SONUÇ: AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın tabelasını asıp vatandaşa 'Ben yaptım' dedi. Buraların düzenlemeleri AK Parti Belediyeciliği zamanında yapıldı. Bu park açık ve vatandaş tarafından gezilebilen yerlerdi. Ancak CHP'li İBB Başkanı bu ormanları sanki kendi yapmış gibi paylaştı ayrıca buranın da ismini hiçbir meclis kararı olmadan Atatürk Kent Ormanı yaptı.

Vaat 2: İstanbul'a her yıl 100 bin ağaç dikeceğiz.

SONUÇ: Konu ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Bununla birlikte AK Parti döneminde şehir içinde yapılan dikey bahçelerin bakımını yapamayıp bir bir söktüler.

Vaat 3: İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını 3 kata çıkaracağız.

SONUÇ: Yeşil alanları satışa çıkardı (Örnek: Büyükçekmece Albatros Kent Ormanı, Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri imara açılmasına müsaade etmedi.) Şehre yeni hiçbir yeşil alan eklemedi.

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