Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları! Konut projesi nasıl uygulanacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kritik kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında alınan kararları açıklıyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Kritik toplantıda iç ve dış gündemin yanında ekonomi de ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKANLAR
Gaziantep ve Mardin'deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Soruşturma neticesinde gereken işlemler yapılacaktır. Ailelere destek sağlayacağız.
Küresel yönetim sistemindeki değişimle birlikte ülkemizi hak ettiği yere diplamatlarımızla birlikte çıkacağız.
Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk santralini önümüzdeki yıl devreye alarak ülkemizi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma konusunda önemli bir adım atmış olacağız.
Eylül'ün ilk haftasında Balkan turuna çıkacağım.
Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirmek ve bu krizi tamamen çözmek istiyoruz.
Ekonomide ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Maliyet odaklı enflasyon var düşürecek tedbirleri alıyoruz.
İhtiyacımız faiz yükseltmek değil. Ekonomi politikalarımızı kendi çıkalarımıza göre belirlemeye devam edeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
KAZAZEDELERE DESTEK VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Vatandaşlarımız güvenle, konforla, hızla istedikleri yerlere gidebilsinler, lojistik hizmetleri kesintisiz sürdürebilsin diye Cumhuriyet tarihinin yatırımlarını yaptık. Buna rağmen bu facialarla karşılaşmaktan dolayı üzüntülüyüz. Failler hakkında gereken işlemler elbette yapılacak. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere tedbirleri belirleyerek süratle uygulamaya geçireceğiz.
Önce insan anlayışıyla bu meselenin üstesinden gelmekte kararlıyız. Araçta veya yaya olarak trafiğe çıkan vatandaşlarımızı kurallara harfiyen riayet etmeye davet ediyoruz. Bu vesileyle burada ciddi manada mağduriyetler de söz konusu. Bunun için de gerek devlet olarak 250 + aile, bunun yanında firma 250 TL. desteğiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine sağlamış oluyoruz.
YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) KARARLARI
Son kabine toplantımızdan bu yana ülkemizi ve milletimizi yakından ilgilendiren pek çok çalışma gerçekleştirdik. YAŞ toplantımızda kara, deniz ve hava kuvvetlerimizde terfileri görüşüp karara bağladık. Şanla, şerefle yürüttükleri görevlerini başarıyla tamamlayarak emekliye ayrılan tüm komutanlarımıza ülkemize olan hizmetleri dolayısıyla şahsım ve milletim adına teşekkür ediyoruz.
Yeni rütbe ve görevleriyle ülkemize önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız subaylarımıza başarılar diliyorum. Salgın döneminde şehir ziyaretlerimizi seyrekleştirdiğimiz için pek çok ilimize gitme imkanı bulamamıştık.
CEMEVİ ZİYARETİ
Bu çerçevede 6 Ağustos'ta Kocaeli'ni ziyaret ettik. Önce bu şehrimize değer katan iş dünyamızla bir araya geldik. Toplu açılış töreninde vatandaşlarımızla buluşup hasret giderdik. Yatırım tutarı 8,5 milyar lirayı geçen yüzlerce eserin toplu açılış törenini gerçekleştirdik.
Dünyanın en yaygın 6. diplomatik misyonuna sahip ülke olarak kapsamlı istişareler yapıyoruz. 2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi münasebetiyle büyükelçilerimizle bir ufuk turu yaptık. İnşallah 'dünya beşten büyüktür' diye ifade ettiğimiz küresel yönetim değişikliğiyle ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için uğraşacağız. Aynı akşam Hüseyin Gazi Dergahı'na Alevi vatandaşlarımızla Muharrem orucunu açtık. Türkiye'nin ve Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz canlarımızla hasbi ve ortak çalışmalar sürdüreceğiz.
DOĞAL GAZDA YENİ MÜJDE SİNYALİ
Abdülhamid Han gemimizi 9 Ağustos'ta Antalya Gazipaşa açıklarındaki görev yerine uyguladık. Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz sevincimizi yeni müjdelerle taçlandıracağımız bu sondaj gemimiz irademizin sembolüdür. Akkuyu'daki nükleer santralimize giderek incelemelerde bulunduk. Aynı gün akşam saatlerinde Konya'da düzenlenen 56 farklı ülkeden sporcuların iştirak ettiği 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını yaptık.
Balkanlar'daki dost ve kardeşlerimizle yakın ilişkilerimizi sürdürmeye özel önem veriyoruz. Bu kapsamda 10 Ağustos'ta Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldik. İnşallah Eylül'ün ilk haftasında 3 ülkeyi kapsayan Balkan turuna çıkacağız. Aynı gün Slovenya Cumhurbaşkanını külliyemizde misafir ettik. Türkiye'nin sınırlı su kaynaklarını en etkin verimli şekilde kullanmak için baraj inşasına özel önem veriyoruz. 605 yeni hidroelektrik santraliyle bu doğrultuda önemli mesafeler kat ettik.
Bu sayının 930'u bulduğunu belirtmek isterim. Ülkemizi hidroelektrik güç bakımından dünyada 9. sıraya yükselttik. Hem kuraklığa hem de sel baskınlarına karşı önemli altyapı kurduk. DSİ'nin düzenlediği törende 11 Ağustos'ta 34 hidroelektrik barajını hizmete alarak bu alandaki gücümüzü daha da arttırdık.
İstanbul Medeniyet Üniversitemizin 1 milyon kitap kapasiteli kütüphanesinin açılışını 12 Ağustos'ta yaptık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Kütüphanesi'nin ülkemiz sınırlarını da aşan prestiji bize doğru istikamette gittiğine işaret ediyor.
Çorum'da eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaptık hem de Sungurlu Organize Sanayi bölgesinde inşasına başlanan çok önemli savunma sanayi tesisinin temelini attık. 6 milyar liralık bu yatırım, yılda 2 milyar liralık katma değer üreterek cari açığımızın azalmasına 4 milyar lira katkıda bulunacaktır. Bu tesis her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli bir eser olacaktır.
Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli anma programında hünkarın bir olalım, iri olalım, diri olalım tevhidini cem olduğumuz canlarla paylaştık. Malezya Kralı sayın Sultan Abdullah'ın 16 Ağustos'ta ülkemize yaptığı resmi ziyareti iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından tarihi dönüm noktası olarak değerlendiriyorum. Dün akşam da ailece birlikte İstanbul'da bir arada olduk. Hem iki ülke arasında atacağımız adımların müzakeresini birlikte yaptık."
Ayrıntılar geliyor...
TOPLANTI ÖNCESİ GÜNDEMDE NELER VAR?
Kabine gündeminde üst sırada ekonomide atılan ve atılacak adımlar yer aldı. Vatandaşın alım gücünü koruma ve temel ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracak hamleler bunun başında geldi.
500 BİN KONUT PROJESİ NASIL UYGULANACAK?
Bu kapsamda başta 150 bin olarak planlanan ve yan formüllerle sayının 500 bine kadar çıkarılacağı ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacak ve ilgili bakanlar konuya dair sunumlarını gerçekleştirdi
FAİZ İNDİRİMİ SÜRECEK Mİ?
Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'nadn geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.
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