Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları! Konut projesi nasıl uygulanacak?

DOĞAL GAZDA YENİ MÜJDE SİNYALİ

Abdülhamid Han gemimizi 9 Ağustos'ta Antalya Gazipaşa açıklarındaki görev yerine uyguladık. Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz sevincimizi yeni müjdelerle taçlandıracağımız bu sondaj gemimiz irademizin sembolüdür. Akkuyu'daki nükleer santralimize giderek incelemelerde bulunduk. Aynı gün akşam saatlerinde Konya'da düzenlenen 56 farklı ülkeden sporcuların iştirak ettiği 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını yaptık.

Balkanlar'daki dost ve kardeşlerimizle yakın ilişkilerimizi sürdürmeye özel önem veriyoruz. Bu kapsamda 10 Ağustos'ta Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldik. İnşallah Eylül'ün ilk haftasında 3 ülkeyi kapsayan Balkan turuna çıkacağız. Aynı gün Slovenya Cumhurbaşkanını külliyemizde misafir ettik. Türkiye'nin sınırlı su kaynaklarını en etkin verimli şekilde kullanmak için baraj inşasına özel önem veriyoruz. 605 yeni hidroelektrik santraliyle bu doğrultuda önemli mesafeler kat ettik.

Bu sayının 930'u bulduğunu belirtmek isterim. Ülkemizi hidroelektrik güç bakımından dünyada 9. sıraya yükselttik. Hem kuraklığa hem de sel baskınlarına karşı önemli altyapı kurduk. DSİ'nin düzenlediği törende 11 Ağustos'ta 34 hidroelektrik barajını hizmete alarak bu alandaki gücümüzü daha da arttırdık.

İstanbul Medeniyet Üniversitemizin 1 milyon kitap kapasiteli kütüphanesinin açılışını 12 Ağustos'ta yaptık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Kütüphanesi'nin ülkemiz sınırlarını da aşan prestiji bize doğru istikamette gittiğine işaret ediyor.

Çorum'da eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaptık hem de Sungurlu Organize Sanayi bölgesinde inşasına başlanan çok önemli savunma sanayi tesisinin temelini attık. 6 milyar liralık bu yatırım, yılda 2 milyar liralık katma değer üreterek cari açığımızın azalmasına 4 milyar lira katkıda bulunacaktır. Bu tesis her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli bir eser olacaktır.

Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli anma programında hünkarın bir olalım, iri olalım, diri olalım tevhidini cem olduğumuz canlarla paylaştık. Malezya Kralı sayın Sultan Abdullah'ın 16 Ağustos'ta ülkemize yaptığı resmi ziyareti iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından tarihi dönüm noktası olarak değerlendiriyorum. Dün akşam da ailece birlikte İstanbul'da bir arada olduk. Hem iki ülke arasında atacağımız adımların müzakeresini birlikte yaptık."

Ayrıntılar geliyor...

TOPLANTI ÖNCESİ GÜNDEMDE NELER VAR?

Kabine gündeminde üst sırada ekonomide atılan ve atılacak adımlar yer aldı. Vatandaşın alım gücünü koruma ve temel ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracak hamleler bunun başında geldi.