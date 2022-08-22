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AB'nin umudu Türkiye: Anlamsız savaşı durduralım

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Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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AB’nin umudu Türkiye: Anlamsız savaşı durduralım

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudunu dile getirdiğini bildirdi. Borrell, "Anlamsız savaşı durdurmak için Türkiye’nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudumu dile getirdim" dedi.

Borrell, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE VURGU

Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için BM anlaşması sağlanmasında ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının azaltılmasında Türkiye'nin rolünü vurguladığını aktaran Borrell, AB'nin yaptırımlarının etkisini de görüştüklerini belirtti.

AB'NİN UMUDU TÜRKİYE

Borrell, "Anlamsız savaşı durdurmak için Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudumu dile getirdim." ifadesini kullandı.

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