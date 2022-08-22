AB’nin umudu Türkiye: Anlamsız savaşı durduralım

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE VURGU

Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için BM anlaşması sağlanmasında ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının azaltılmasında Türkiye'nin rolünü vurguladığını aktaran Borrell, AB'nin yaptırımlarının etkisini de görüştüklerini belirtti.