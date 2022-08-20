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Mardin'de freni patlayan TIR dehşet saçtı! En az 8 ölü var! İşte o anlar

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Giriş: 20.08.2022 19:23
Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da olduğu bildirildi. İşte o anlar...
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