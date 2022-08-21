YPG'de panik! Teröristler tutuştu
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son dönemlerdeki nokta operasyonları ile beli kırılan terör örgütü PKK/ YPG’nin içine girdiği panik, Rusya’nın Türkiye’nin eli kulağındaki operasyonuna yeşil ışık yakmasıyla daha da derinleşti.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yeni operasyon düzenleme planı uzun süredir gündemde. Türkiye'nin olası Suriye operasyonu bölgede askeri hareketliliği artırırken terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde yöneticilerinin Batılı medya organlarına yaptığı açıklamalar terör örgütünün içine girdiği paniği bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin sözde eşbaşkanı Salih Müslim, Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi Al Monitor'a yaptığı değerlendirmede, ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirerek örgütün öfkeli olduğunu ve ihanete uğradığını söyledi.
HALKA UYARI
Önceki gün de yine Batılı medya organlarına konuşan YPG'nin sözde sözcülerinden biri, Rusya'nın Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yaktığını, son dönemlerde artan SİHA saldırılarının da bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını hızlandırdığını ve bölgede halka evlerinden çıkmama çağrıları yapıldığını iddia etti. SANA'ya konuşan yerel kaynaklar, Suriye'deki Türk askerlerinin cami hoparlörlerinden Halep'e bağlı Cerablus yakınında halka operasyon hazırlıkları nedeniyle evlerinden çıkmama çağrısı yaptığını söyledi.
Kaynaklar, sınıra yakın bölgelerde çok sayıda Türk İHA'sı görüldüğünü, Türk güçlerinin Haseke, Rakka ve Halep'teki sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını savundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçenlerde yaptığı açıklamada "Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri temizleyerek, güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz" demişti.
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