Başkan Erdoğan'dan Mardin'deki kazada vefat eden Ünal Ekinci'nin ailesine taziye
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ünal Ekinci'nin ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan görüşmede, "Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa'daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın Derik'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye dileklerini ilettiği telefon görüşmesine yer verildi.
"RABBİM SABRINIZI ARTIRSIN İNŞALLAH"
Aileyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan görüşen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa'daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah."
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