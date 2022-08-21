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Haberler Galeri Mardin’deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Yürek yakan ayrıntı: Meğer 1 hafta önce…

Mardin’deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Yürek yakan ayrıntı: Meğer 1 hafta önce…

Son dakika haberleri… Mardin'in Derik ilçesindeki kazalarda geçen gün 20 kişi hayatını kaybetti. İlk kazaya müdahale edenler için olan şehit memuru Yahya Ergün için bu sabah tören yapıldı. Şehidin eşi sinir krizleri geçirdi. Bir çocuk sahibi Ergün'ün 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu ortaya çıktı. Şehidin 1 yaşındaki çocuğu da her şeyden habersiz olanları seyretti…

Giriş Tarihi: 21.08.2022 12:03
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Mardin’deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Yürek yakan ayrıntı: Meğer 1 hafta önce…

Mardin'de kahreden kaza, geçen gün saat 17.00 sularında, Derik'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu yakınında gerçekleşti. Sürücüsünün adlı öğrenilemeyen gübre yüklü TIR, freni boşalınca iki araca çarptıktan sonra devrildi.

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Mardin’deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Yürek yakan ayrıntı: Meğer 1 hafta önce…

TIR KALABALIĞIN ARASINA KALDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak ekiplerin çalışmasını takip etti. Kazayla ilgili görevliler çalışmalarını sürdürürken, saat 17.30 sıralarında ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı.

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Mardin’deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Yürek yakan ayrıntı: Meğer 1 hafta önce…

CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza yerinde bulunanlar, panik ve korku içinde kaçışmaya çalışırken TIR, apartmana çarparak durdu. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekibi sevk edildi.

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Mardin’deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Yürek yakan ayrıntı: Meğer 1 hafta önce…

20 ÖLÜ, 26 YARALI

Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavileri, kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, yol ise temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Mardin’deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Yürek yakan ayrıntı: Meğer 1 hafta önce…

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

İlk kazaya müdahale edenler arasında bulunan ve şehit olan polis memuru Yahya Ergin için Mardin'de uğurlama töreni düzenlendi. Şehit polis memuru Ergin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mardin Havalimanı'na getirildi.