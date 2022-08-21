Mardin’deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Yürek yakan ayrıntı: Meğer 1 hafta önce…

Son dakika haberleri… Mardin'in Derik ilçesindeki kazalarda geçen gün 20 kişi hayatını kaybetti. İlk kazaya müdahale edenler için olan şehit memuru Yahya Ergün için bu sabah tören yapıldı. Şehidin eşi sinir krizleri geçirdi. Bir çocuk sahibi Ergün'ün 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu ortaya çıktı. Şehidin 1 yaşındaki çocuğu da her şeyden habersiz olanları seyretti…