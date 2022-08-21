İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığının üstünü bir kez daha çizdi: Bizim duyduğumuz isim başka

"AKŞENER'İN NEDEN ADAYLIKTAN VAZGEÇTİĞİ SORULUYOR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı değil başbakan adayıyım" açıklamasının kendilerine çok sorulduğunu söyleyen Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"En çok karşılaştığımız sorulardan biri, neden Genel Başkanımızın cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği. Ama bu bir hayıflanma, 'olmaz mı', 'geri dönmez mi'. Bunlar sahada duyduklarımız. (Peki kararından döner mi sorusu üzerine) Dönsün. Biz, o makam için sahip olduğu siyasi tecrübe ve biyografik istihbarat gücüyle, tecrübesiyle, yaklaşımı bütün bu özellikleri itibariyle, ben ve teşkilatlarımız Meral Akşener'in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz. Bunu kendisine söylüyoruz, o da, 'Ben söyleyeceğimi söyledim' diyor."