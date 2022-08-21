İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığının üstünü bir kez daha çizdi: Bizim duyduğumuz isim başka
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin konuştu. CHP liderinin hiçbir zaman 'aday olacağım' demediğini ifade eden Kavuncu, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmamış, 2023 için Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı işaret etmişti. CHP'li vekiller her fırsatta adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarına kapıyı kapatmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, partiye mensup vekiller ve siyasetçiler tarafından sık sık dile getirilirken, İYİ Parti CHP liderinin adaylığını istememişti.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN OLASI ADAYLIĞI
Kavuncu, "Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusuna, CHP liderini üzecek bir yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman 'aday olacağım' demediğini ifade eden Kavuncu, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret etti.
Kavuncu açıklamasında şunları söyledi:
"Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var."
"AKŞENER'İN NEDEN ADAYLIKTAN VAZGEÇTİĞİ SORULUYOR"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı değil başbakan adayıyım" açıklamasının kendilerine çok sorulduğunu söyleyen Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:
"En çok karşılaştığımız sorulardan biri, neden Genel Başkanımızın cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği. Ama bu bir hayıflanma, 'olmaz mı', 'geri dönmez mi'. Bunlar sahada duyduklarımız. (Peki kararından döner mi sorusu üzerine) Dönsün. Biz, o makam için sahip olduğu siyasi tecrübe ve biyografik istihbarat gücüyle, tecrübesiyle, yaklaşımı bütün bu özellikleri itibariyle, ben ve teşkilatlarımız Meral Akşener'in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz. Bunu kendisine söylüyoruz, o da, 'Ben söyleyeceğimi söyledim' diyor."
'ALTILI MASA'DAKİ ADAYLIK KRİZİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapatarak, belediye başkanlarını işaret ettiği açıklamaları gündemi bir hayli meşgul etmişti. Akşener'in kurmayları da, katıldıkları canlı yayınlarda sık sık Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatmıştı.
ORTAK ADAYDA UZLAŞMA OLMAZSA ÇOKLU ADAY FORMÜLÜ RAFTAN İNECEK
Eğer, altılı masa ortak oday üzerinde uzlaşamazsa her parti kendi adayını çıkaracak. Yani ''çoklu aday'' formülü yeniden raftan inecek, seçim strateji sil baştan ele alınacak.
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