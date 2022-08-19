Başkan Erdoğan'dan "Bizdeki seçmen bilgileri YSK’da yok" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Hayatı yalan! Bu adama bedel ödetmeli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki mültecilerin gelecek seçimde oy kullanacağını öne sürerek, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz." dedi. Kılıçdaroğlu'nun infiale neden olan bu sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da tepki geldi. "Adamın hayatı yalan" diyen Başkan Erdoğan, "Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'da yok" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert dille yanıt verdi.
SORU: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçen günlerde 'Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulunda bile yok' diye tuhaf bir söz sarf etti. Bununla birlikte birtakım spekülasyonlar var; işte "hükümetin yapmayı planladığı bazı icraatlar önceden Kılıçdaroğlu'na servis ediliyor ya da sızdırılıyor" şeklinde. Bu ilginç duruma dair neler söylemek istersiniz?
ADAMIN HAYATI YALAN
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasa'yla teminat altındasınız. Anayasa'da bununla ilgili 'Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz' diyor. İnşallah 2023'te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde bile yok. Her seçmeni, sandığa ilk kez gidip oy kullanacak seçmeni de biliyoruz. Evlerini, adreslerini de biliyoruz. Doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu hepsine bakıyoruz" sözleri kamuoyunda infiale neden oldu. Hukukçular, Kılıçdaroğlu'na sert çıkarak, sözlerinin suç içerdiğini ifade etti.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, "6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'muz var. Bu kanunun ihlal edildiğini görüyoruz. İhlal edildiğinde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Hukuka aykırı olarak bu verileri kaydetmiş, birilerinden almış. Bunu açıklamaları lazım. Seçmenlere ait hane bilgileri YSK'da yer alıyor. Bunlarda yer almıyorsa bu bilgiler nasıl elde edildi? Nasıl kaydedildi? Bunların açıklanması lazım" dedi.
BU SUÇ DEĞİL Mİ?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Sayın Kılıçdaroğlu yaptığınız açıklamalarla seçim güvenliğini tehlikeye düşürmenizi, adeta milleti fişlediğinizi ima etmenizi ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin etmek suretiyle kullanmaya çalışmanızı nasıl bu kadar övünerek anlatabiliyorsunuz? Bu suç değil mi?" şeklinde konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Yılmaz Tunç ise, "YSK'nın elinde olmayan seçmen verileri bizde, demek kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmenin itirafıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, kişisel bilgileri hangi yolla elde ettiniz? Hangi amaç için kullanıyorsunuz? Tüm bunlar ceza soruşturmasının konusudur" dedi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kesir, "CHP milleti fişleyerek suç işliyor ve Kılıçdaroğlu da gayet normal bir şey gibi açıklama yapıyor. Yaptıkları, iktidara gelince neler yapacaklarının da teminatı" ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serap Yaşar, "Devletin yetkili kurumlarından daha fazla kişisel veriye sahip olma iddiası ve bununla gurur duyma, 'işlediği suçla gurur duyma' anlamına gelir Hukuka aykırılık övünülecek değil utanılacak bir durumdur" açıklamasında bulundu.
HUKUKA AYKIRI BİR TAVIR
AK Parti MDK Üyesi, TÜRKAD Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı ise şunları söyledi: "Kişisel bilgilerin üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı ya da kanunun izin verdiği sınırlar dışında kaydedilmesi, tutulması ve başka bir amaca matuf kullanılması hukuka aykırıdır."
Avukat Salih Aydın, "TCK Madde 136- Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" dedi.
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TUNÇ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA "SEÇMEN BİLGİLERİ" TEPKİSİ
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Kılıçdaroğlu'nun, "Elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) elinde yok. Her bir seçmeni biliyoruz." açıklamasını değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini "skandal" olarak niteleyen Tunç, CHP Genel Başkanı'nın bu sözleriyle "Biz kişileri fişliyoruz. Vatandaşların adres bilgilerine varıncaya kadar bütün bilgileri bir yerlerden toparlıyoruz." itirafında bulunduğunu söyledi. Bu sözlerin, ana muhalefet partisi genel başkanına yakışan bir tutum olmadığını dile getiren Tunç, "Söyledikleri doğruysa bu bir suç. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek, Türk Ceza Kanunu'na göre hapis cezasını gerektiren bir suç." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun bu verileri kimden aldığını açıklaması gerektiğini belirten Tunç, "Bu cümle neyin nesi, ne yapıyorsunuz, bu bilgileri hangi amaçla kullanacaksınız? Tüm bunlar cevaplandırılması gereken hususlar yani Sayın Kılıçdaroğlu, bir ceza soruşturmasının konusu olan bir itirafta bulunuyor." dedi.
Tunç, Kılıçdaroğlu'nun, talihsiz açıklamalarda bulunduğunu, gündemi de boş yere işgal ettiğini söyleyerek "Tabii ki soruşturulması gereken bir husus varsa elbette bunun da araştırılması, soruşturulması lazım." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun daha önce de "yabancıların seçmen kaydedildiği", "Suriyelilerin vatandaşlığa geçirildiği" yönünde iddialarda bulunduğunu hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanımız rakamları verince bu ifadelerinin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Bu kez verdiği röportajda, 'Biz öyle olmadığını gördük. Endişe edecek bir durum yok ama herkesin kaydı bizim elimizde. Dolayısıyla bundan sonra vatandaş olur, seçmen olurlarsa bilginiz olsun, biz bu bilgileri önceden elde ettik.' diyor. Kişisel veriler Anayasa'mızda da Türk Ceza Kanunu'nda da koruma altında. Siz vatandaşın ya da Türkiye'de yaşayan yabancıların kişisel verilerini, adreslerine varıncaya kadar her türlü bilgisini bir yerde depoluyorsanız bu hukuka aykırı. Dolayısıyla bu hangi amaçla söylenebilir? Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemen hemen her gün amaçsız söylediği ifadeler de var. Bir tehdit amacıyla söylüyorsa, 'Bakın, biz herkesin bilgilerini topluyoruz. Yeri gelince de kullanırız.' diye tehdit ediyorsa bu da ayrı bir sorun, sıkıntı. Dolayısıyla ana muhalefet liderinin bu konularda sorumsuzca beyanda bulunması Türkiye açısından bir talihsizlik."
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