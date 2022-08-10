Milleti fişliyorlar! "Bizdeki seçmen bilgileri YSK’da yok" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor: Suç içeriyor

HUKUKA AYKIRI BİR TAVIR

AK Parti MDK Üyesi, TÜRKAD Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı ise şunları söyledi: "Kişisel bilgilerin üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı ya da kanunun izin verdiği sınırlar dışında kaydedilmesi, tutulması ve başka bir amaca matuf kullanılması hukuka aykırıdır."



Avukat Salih Aydın, "TCK Madde 136- Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" dedi.