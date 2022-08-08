’YSK’nın elinde bile yok’ demişti! Kılıçdaroğlu’nun ’yabancı seçmen’ itirafına AK Parti’den tepki: Bu suç değil mi?

İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA: ELİMİZDEKİ VERİLER YSK'DA BİLE YOK

Kılıçdaroğlu açıklamasında, sahip oldukları verilerin YSK'nın da elinde olmadığını vurgulayarak, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız." demişti.