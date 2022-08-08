'YSK'nın elinde bile yok' demişti! Kılıçdaroğlu'nun 'yabancı seçmen' itirafına AK Parti'den tepki: Bu suç değil mi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki mültecilerin gelecek seçimde oy kullanacağını öne sürerek, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz." demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP liderinin itiraf niteliğindeki açıklamalarına tepki göstererek, "Milleti fişlediğinizi ima etmenizi ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde temin etmek suretiyle kullanmaya çalışmanızı nasıl bu kadar övünerek anlatabiliyorsunuz? Bu suç değil mi?" dedi.
Muhalefet temsilcileri, sosyal medya ve belli başlı haber siteleri tarafından sıklıkla kurcalanan 'yabancı seçmen' meselesine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "seçimlerde çok sayıda yabancının oy kullanacağı iddiasının" asılsız olduğunu söyledi.
İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA: ELİMİZDEKİ VERİLER YSK'DA BİLE YOK
Kılıçdaroğlu açıklamasında, sahip oldukları verilerin YSK'nın da elinde olmadığını vurgulayarak, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız." demişti.
Kılıçdaroğlu'nun itiraf niteliğindeki skandal açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi.
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ İHSAN YAVUZ: BU SUÇ DEĞİL Mİ?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığınınız açıklamalarla seçim güvenliğini tehlikeye düşürmenizi,adeta Milleti fişlediğinizi ima etmenizi ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde temin etmek suretiyle kullanmaya çalışmanızı nasıl bu kadar övünerek anlatabiliyorsunuz? Bu suç değil mi?" ifadelerini kullandı.
BİR TEPKİ DE AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN: YSK'NIN ELİNDE OLMAYAN BİLGİLERE SAYIN KILIÇDAROĞLU NASIL ERİŞTİ?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi? Bunun koruması nasıl gerçekleşiyor? Bundan bahsettiği zaman bütün bunlarla ilgili bir açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor. YSK'nın elinde olmayan bir veriye erişmek zaten sorunlu bir ifade. Bunu topluma izah etmeleri lazım." demişti.
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