FETÖ mağduru CHP’li Türker Ertürk’ten örgüte yeşil ışık! FETÖ’cülerin Bakan Bozdağ iftirasına ortak oldu

Giriş Tarihi:
19.08.2022
Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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FETÖ mağdurlarından biri olan Türker Ertürk, FETÖ'cülerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı karalamak için yaptığı yalan haberi paylaşarak büyük bir skandala imza attı. Emekli amiral CHP'li Ertürk'ün hainlerin yalanına alet olması sert tepki çekti. Adalet Bakanı Bozdağ'ın 2014 yılında yeniden bakanlık görevi verilmesiyle birlikte kamuoyunda herhangi bir şüpheye dahi ihtimal vermeden öz kardeşini pasif göreve çekmesi dönemi itibariyle büyük takdir toplamıştı. İşte FETÖ'cülerin Türkiye'nin millet birliğine kasttetmek için yaydığı ve CHP'li Ertürk'ün de ortak olduğu o yalan...