Ömer Çelik’ten ’Kılıçdaroğlu’nun YSK çıkışını’ savunan Faik Öztrak’a: Kendi seçmen kaydını takip edemiyor

"KENDİ SEÇMEN KAYDINI TAKİP EDEMEYEN KILIÇDAROĞLU..."

Paylaşımının devamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine dahi oy atamamasına gönderme yapan Çelik şunları söyledi:

"Kaldı ki Sn Kılıçdaroğlu, 2009 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, ancak kendi seçmen kaydını takip edemediği için oy dahi kullanamamıştır.

Dolayısıyla Sn Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması CHP'nin YSK seçmen verilerini kontrol etmesi bakımından sevindirici bir gelişme olarak kayıtlara geçebilir. Ancak 'YSK'da olmayan verilere sahibiz' şeklindeki çok sorunlu ifadesini milletimize izah etmelidir."