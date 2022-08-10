Ömer Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu'nun YSK çıkışını' savunan Faik Öztrak'a: Kendi seçmen kaydını takip edemiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, Yüksek Seçim Kurulu'nda olmayan verilerin ellerinde olduğunu itiraf etmişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'na yönelik 'fişleme' eleştirilere, "YSK'dan ham verileri alıp üzerinde çalışıyoruz" diyerek yanıt vermişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li mevkidaşının açıklamalarına ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında, "Kılıçdaroğlu ile Öztrak'ın dedikleri aynı şey değildir. 'Veriler bizde var' demesi çok sorunlu bir ifadedir." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda seçmen kaydını karıştırarak kendisine oy dahi veremediğini hatırlatan Çelik, "CHP'nin YSK seçmen verilerini kontrol etmesi sevindirici bir gelişme olarak kayıtlara geçebilir." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok, her seçmeni biliyoruz." diyerek itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun 'fişleme' çıkışı kamuoyunda yeni tartışmalar doğurmuş, İçişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun bu bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerektiğini vurgulayıp, aksi takdirde suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.
ÖZTRAK, KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNDU
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün yaptığı açıklamayla, Kılıçdaroğlu'nu savunup, "YSK seçmen listelerine ilişkin ham verileri hiçbir kalite testine tabi tutmadan partilerle paylaşıyor. Biz YSK'den gelen ham verileri kontrol ediyoruz, il ve ilçe örgütlerimizden gelen bilgilerle bu verilerin tutarlılığını test ediyoruz, elimizdeki bilgilerle zenginleştiriyoruz ve YSK'nin yanlışlarını düzeltiyoruz. Doğru bilgiye dönüştürüyor YSK ile de paylaşıyoruz." demişti.
"ÖZTRAK İLE KILIÇDAROĞLU'NUN DEDİKLERİ AYNI ŞEY DEĞİL"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Öztrak'ın kendisini de hedef alan açıklamalarına Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.
"CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu, 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok' demişti. Biz de Sn Kılıçdaroğlu'nun bu beyanatının hukuken ve siyaseten sorunlu olduğunu ve izah edilmesi gerektiğini ifade etmiştik." diyen Çelik, "Kuşkusuz Sn Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan verilere sahip olduklarını iddia etmesiyle, Sn Öztrak'ın 'YSK'dan ham verileri alıp üzerinde çalışıyoruz' demesi aynı şey değildir…" dedi.
"ÖZTRAK'IN İZAHATI KILIÇDAROĞLU'NUN SORUNLU İFADESİNİ HUKUKİ ÇERÇEVEYE OTURTMAK İÇİN"
Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamasının çok sorunlu bir ifade olduğunu dile getiren Çelik, "Zira bir yanlış YSK tarafından düzeltilmişse bile sonuçta ortaya çıkan yine bir YSK verisidir. Sn Öztrak'ın izahatı, Sn Kılıçdaroğlu'nun sorunlu ifadesini hukuki bir çerçeveye oturmak için giriştiği tevil etme çabasıdır." ifadelerini kullandı.
"KENDİ SEÇMEN KAYDINI TAKİP EDEMEYEN KILIÇDAROĞLU..."
Paylaşımının devamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine dahi oy atamamasına gönderme yapan Çelik şunları söyledi:
"Kaldı ki Sn Kılıçdaroğlu, 2009 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, ancak kendi seçmen kaydını takip edemediği için oy dahi kullanamamıştır.
Dolayısıyla Sn Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması CHP'nin YSK seçmen verilerini kontrol etmesi bakımından sevindirici bir gelişme olarak kayıtlara geçebilir. Ancak 'YSK'da olmayan verilere sahibiz' şeklindeki çok sorunlu ifadesini milletimize izah etmelidir."
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