Memleket Partisi'nden Tele1'e tepki
Son dakika haberi... Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Tele1 kanalının binası önünde basın açıklama yaptı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Halk TV, Tele1, KRT gibi kanalların CHP tarafından fonlandığını belirten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tarafından çirkin sözlerle hedef alındı.
Tepki çeken olay üzerine Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Tele1 kanalının binası önünde basın açıklama yaptı.
Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever, "Sayın Merdan Yanardağ kendisi bizzat Sayın İnce'ye hitaben söylediklerini anlattıklarını gel bir de bizim huzurumuzda anlat bize söyle bakalım söylediklerin doğru mu yalan mı demişti. Şimdi biz kendisinin sözünün arkasında durmasını istiyoruz sadece. O gece neredeydin diye soranlara söylemek istiyoruz yüzlerce defa anlattık. Bize ekranlarını açsın bu insanları da çağırsın hepimizin huzurunda aynı suallerini sorsun ve cevaplarının ne olduğunu görsün" ifadelerini kullandı.
NELER OLMUŞTU?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Muhalefet medyasına yönelik sorduğu soru sonrasında tepkilere değinen İnce, "Bir soru sordum çıldırdılar. Medya cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni var" dedi.
Muhalefet medyasının CHP ve İYİ Parti'nden maaş aldıkları yönünde sözleri sonrası yapılan açıklamalara da yanıt veren İnce, şöyle konuştu:
"Önce 'iftira atıyorsun' dediler. Sonra dediler ki, 'biz sözleşme' yaptık. Utanmazlığın bu kadarı olur. Maaşın adını sözleşme yapmışlar. Hizmet satın alıyorlarmış. Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar. Bir tanesi, Mudanya'yı açıkladım. Sırayla açıklayacağım bazılarını. Şimdi tekrar soruyorum, hangi belediyeden ayda kaç para alıyorsunuz? Bunu açıklayın. Besleme basınsınız siz. Neymiş bağımsız gazetecilermiş bunlar. Allah Allah siz nasıl bağımsız gazetecisiniz ya? İktidara laf ediyorsunuz, muhalefete niye laf edemiyorsunuz? Sizin iktidar medyasından ne farkınız var?"
"SEVSİNLER SİZİN DEMOKRASİNİZİ"
İnce, Memleket Partisi'nde olduğu için muhalefet televizyonlarında programlara katılamayan eski üyelerinin istifa sonra bir programa katıldığını dile getirerek, "Memleket Partisi'ndeyken tweet atan bir arkadaşımız var. 'Halk TV, KRT, Tele1 tüm muhalefet partilerini Deva, Gelecek partileri dahil ekrana çıkartıyor Memleket Partisi'ni davet etmiyorsa bunu normal mi değerlendireceğiz? Bundan sonra hiç kimse hiçbir kanal için yandaş demesin' bu arkadaşımız Memleket Partisi'ndeyken bu tweet'i atmış. Memleket Partisi'nden istifa etmiş, 'Saat 21.00'de Tele1'deyim' diye tweet atmış. Sevsinler sizin demokratlığınızı" diye konuştu.
"GAZETECİLİK YAPIN DİYORUM. DALKAVUKLUK, SOYTARILIK YAPMAYIN"
Partisine yer vermeyen muhalefet medyasına eleştirilerini sürdüren İnce, "Bütün renkler kirlendi ama muhalefet de kirlenmeyi marifet sanıyor. Ayrıca başka bir savunmaları da var. 'Ya Muharrem İnce sen cumhurbaşkanı adayıyken senin ekibinle de sözleşme yaptık, seni de o zaman çok gösterdik, canlı verdik. Şimdi veremiyoruz' niye 'O zaman senden para alıyorduk seni gösteriyorduk, şimdi parayı başka yerden alıyoruz onları gösteriyoruz' Vereceğim paranızı ya. Kaç paraysa bir söyleyin bakalım da. Böyle medya olur mu, basın olur mu, böyle gazetecilik olur mu? Bu kamu hizmetidir. Mecbursun kardeşim, haber değeri varsa. Sonra da utanmadan senin haber değerin yok göstermiyoruz diyorsun. Vereceğim paranızı. Tarifenizi gönderin toplarız aramızda veririz ya. Kamu hizmeti yapıyorsunuz siz, kokuşmuş, çürümüşsünüz. Gazetecilik yapın diyorum. Dalkavukluk, soytarılık yapmayın" diyerek tepkisini gösterdi.
"PKK SEVER"
İnce, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın kendisine yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Yanardağ'ın geçmişteki tweetlerini okuyan İnce, şunları kaydetti:
"Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bana ağır laflar ediyor görüyorum. Ciddiye aldığımdan değil. Neden bu adamı ciddiye almıyorum, adamın tweetlerine bakın. 'Kürtlerin ayrılması ve bağımsız bir devlet kurmasını bence hiçbir sakınca yok. O devletin niteliğinin ne olacağı önemli.' Bu tweeti atan zavallı bu. 'Denktaş aynı zamanda Kıbrıs'ta bir çok kontrgerilla operasyonunda muhalifleri öldürten sağ milliyetçi bir politikacıdır', 'Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK'lı çıksa bile bu suikastı PKK'nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır' PKK sever. 'Dinci, ulusalcı ve liberal ön yargılar nedeniyle dürüst bir Kemalizm tartışması bile yapılamıyor. Öcalan bu konuda doğru çizgide. Burada Sayın demeyi unutmuş. Bu rezil adamın neyi ile uğraşayım."
İnce, konuşmasının sonunda muhalefet medyasından yaptıkları sözleşmeleri açıklamasını bir kez daha isteyerek, "Sözleşmeleri açıklayın uyanıklar. Aydan aya kaç para avanta alıyorsunuz. Sizi deşifre edeceğim, hepinizi. Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket" dedi.
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