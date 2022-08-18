Memleket Partisi’nden Tele1’e tepki



"GAZETECİLİK YAPIN DİYORUM. DALKAVUKLUK, SOYTARILIK YAPMAYIN"

Partisine yer vermeyen muhalefet medyasına eleştirilerini sürdüren İnce, "Bütün renkler kirlendi ama muhalefet de kirlenmeyi marifet sanıyor. Ayrıca başka bir savunmaları da var. 'Ya Muharrem İnce sen cumhurbaşkanı adayıyken senin ekibinle de sözleşme yaptık, seni de o zaman çok gösterdik, canlı verdik. Şimdi veremiyoruz' niye 'O zaman senden para alıyorduk seni gösteriyorduk, şimdi parayı başka yerden alıyoruz onları gösteriyoruz' Vereceğim paranızı ya. Kaç paraysa bir söyleyin bakalım da. Böyle medya olur mu, basın olur mu, böyle gazetecilik olur mu? Bu kamu hizmetidir. Mecbursun kardeşim, haber değeri varsa. Sonra da utanmadan senin haber değerin yok göstermiyoruz diyorsun. Vereceğim paranızı. Tarifenizi gönderin toplarız aramızda veririz ya. Kamu hizmeti yapıyorsunuz siz, kokuşmuş, çürümüşsünüz. Gazetecilik yapın diyorum. Dalkavukluk, soytarılık yapmayın" diyerek tepkisini gösterdi.





"PKK SEVER"

İnce, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın kendisine yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Yanardağ'ın geçmişteki tweetlerini okuyan İnce, şunları kaydetti:

"Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bana ağır laflar ediyor görüyorum. Ciddiye aldığımdan değil. Neden bu adamı ciddiye almıyorum, adamın tweetlerine bakın. 'Kürtlerin ayrılması ve bağımsız bir devlet kurmasını bence hiçbir sakınca yok. O devletin niteliğinin ne olacağı önemli.' Bu tweeti atan zavallı bu. 'Denktaş aynı zamanda Kıbrıs'ta bir çok kontrgerilla operasyonunda muhalifleri öldürten sağ milliyetçi bir politikacıdır', 'Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK'lı çıksa bile bu suikastı PKK'nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır' PKK sever. 'Dinci, ulusalcı ve liberal ön yargılar nedeniyle dürüst bir Kemalizm tartışması bile yapılamıyor. Öcalan bu konuda doğru çizgide. Burada Sayın demeyi unutmuş. Bu rezil adamın neyi ile uğraşayım."

İnce, konuşmasının sonunda muhalefet medyasından yaptıkları sözleşmeleri açıklamasını bir kez daha isteyerek, "Sözleşmeleri açıklayın uyanıklar. Aydan aya kaç para avanta alıyorsunuz. Sizi deşifre edeceğim, hepinizi. Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket" dedi.