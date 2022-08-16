Muharrem İnce - Merdan Yanardağ gerginliği zirve yaptı: Onurun varsa korkma! | CHP’de fondaş medya sessizliği sürüyor

NE OLMUŞTU?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" şeklindeki açıklamada bulundu.

Tele 1 Televizyonu Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ da, "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.

Muharrem İnce, kendilerine ekranlarında yer vermeyen muhalefet medyasına yönelik, "Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN MİTİNGLERİNİ YAYINLAYIP PARA ALIYORUZ

"Bunların içinde siyasi partiler de var. Demokratik siyasetin içinde yer alan muhalif partiler bunlar. İktidar partilerini reddediyoruz. CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Napıyoruz? Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" iddiasında bulundu.