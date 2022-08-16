Muharrem İnce - Merdan Yanardağ gerginliği zirve yaptı: Onurun varsa korkma! | CHP'de fondaş medya sessizliği sürüyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin TELE 1, KRT ve Halk TV’nin CHP'li belediyeler tarafından fonlandığını ve bu kurumların belediyeleri haraca bağladığını söylemesinin ardından Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ CHP'den destek aldıklarını itiraf etmişti. Bu olay sonrası Yanardağ'ı yeniden hedef alan Muharrem İnce "Yüreğin varsa, cesaretin varsa, onurun varsa korkma seçim gecesini konuşmaya çağır beni" dedi. Yaşanan gerginliğe ilişkin CHP ve İYİ Parti'deki sessizlik ise yerini koruyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" şeklindeki açıklamada kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
Muharrem İnce; Tele-1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yeniden çağrıda bulundu ve "Merdan Yanardağ yüreğin varsa, cesaretin varsa, onurun varsa korkma seçim gecesini konuşmaya çağır beni! Senin para kaynaklarını, belediyeleri nasıl haraca bağladığını sormayacağım. Gazetecilik yapmadığını sormayacağım. Gazetecilik ile tetikçiliği, soytarılığı ve dalkavukluğu terbiyesizce karıştıranlar var. Sahibinin sesi olanlar daha önce bu konuda defalarca yaptığımız açıklamaları görmezden gelip iftira atmaya devam ediyor. Al sana açıklama! Yayınla da görelim" dedi.
SEÇİM GECESİ NEREDEYDİN?
Merdan Yanardağ, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi suçlamış ve "Senin gibi, gündeme girmeye çalışan ve siyasetten tükeniş birini muhatap almam. Hadi başka kapıya.. Seni iftiralarınla baş başa bırakıyorum. Şerefi olan, o seçim gecesi milyonlarca insanı yüzüstü bırakmaz, söz verdiği gibi meydana, milletin karşısına çıkardı.. Sen önce o gecenin hesabını ver. Biz ciddi iş yapıyoruz, soytarılık değil. İktidarı, gerici ve yandaş medyayı bırakıp bağımsız haber kanallarına iftira atma" iddiasında bulunmuştu.
YANARDAĞ: SEN ZAVALLISIN
Yanardağ İnce'yi kendi televizyonunda tartışmaya davet ederek "İstediğin gel seninle burada tartışalım. Neden milletin önüne çıkmadın onun hesabını vereceksin. Onun hesabını vermediğin sürece biz seni ciddiye almayız. Biz senin Conrad Oteli'nin rufunda ve kiraladığın o katta seçim gecesi ne yaptığını da biliyoruz. Sen bir zavallısın ve bitmiş bir adamsın." ifadelerini kullanmıştı.
İNCE: İFTİRALARI BIRAK ADAM OL
Muharrem İnce, sosyla paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Hodri Meydan! Merdan Yanardağ yüreğin varsa, cesaretin varsa, onurun varsa korkma seçim gecesini konuşmaya çağır beni!" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, söz konusu paylaşımına kendisinin açıklamalarının olduğu videoyu da paylaştı.
Muharrem İnce şunları söyledi:
"Merdan Yanardağ bana demiştin ki, çağrıda bulunmuştun o taraflı televizyonunda.. 'Gel seçim gecesini konuşalım' demiştin. Ben sana tweet attım 'Gelmeye hazırım' diye. Henüz senden bir cevap gelmedi. Bak 24 Haziran 2018 gecesi yanımda CHP'nin Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve pekçok arkadaşım tanımdaydı. Onlarını da davet et kanalına, ben de geleyim. Seçim gecesini konuşalım. İftiraları bırakın, adam olun. Bir şey daha söyleyeceğim. Senin para kaynaklarını, belediyeleri nasıl haraca bağladığını sormayacağım. Gazetecilik yapmadığını sormayacağım. Sadece seçim gecesini konuşacağız söz. Yüreğin varsa, cesaretin varsa, onurun varsa gel beni çağır oraya…"
TÜM GELİRLER REKLAM VE SPONSOR
Tele 1 Televizyonu'nda açıklamada bulunan Merdan Yanardağ, "Değerli izleyiciler iddia şu. TELE 1, Halk TV ve KRT Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den her ay düzenli olarak her ay para alıyormuş. İddia bu. Tele 1 ve tüm televizyon kanallarının bütün gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleridir ve biz bazı hizmet satış anlaşmaları da yapıyoruz."
NE OLMUŞTU?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" şeklindeki açıklamada bulundu.
Tele 1 Televizyonu Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ da, "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.
Muharrem İnce, kendilerine ekranlarında yer vermeyen muhalefet medyasına yönelik, "Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar" ifadelerini kullandı.
CHP'NİN MİTİNGLERİNİ YAYINLAYIP PARA ALIYORUZ
"Bunların içinde siyasi partiler de var. Demokratik siyasetin içinde yer alan muhalif partiler bunlar. İktidar partilerini reddediyoruz. CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Napıyoruz? Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" iddiasında bulundu.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN SES YOK
Muharrem İnce ile Merdan Yanardağ arasındaki "fondaş medya" tartışması sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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