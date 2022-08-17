Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a çağrı: Merdane gibi dönme iki dakika delikanlı ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin TELE 1, KRT ve Halk TV’nin CHP'li belediyeler tarafından fonlandığını ve bu kurumların belediyeleri haraca bağladığını söylemesinin ardından Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ CHP'den destek aldıklarını itiraf etmişti. Bu olay sonrası Yanardağ'ı yeniden hedef alan Muharrem İnce bu sabah basın toplantısı düzenledi. İnce, "Beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. İki dakika delikanlı ol." ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" şeklindeki açıklamada kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, saat 10.30'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Tele-1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a çağrıda bulundu.
İnce; Tele-1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a "Beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. İki dakika delikanlı ol." dedi.
İnce basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
HANGİ BELEDİYEYE FATURA KESTİN?
Sol havuz medyası var. Bunlar hazine paralarından ve belediye kaynaklarından geçiniyor. 'Bağımsız gazeteciyiz' diyorlar palavradan ibaret. Hangi belediyeye fatura kestin? diye soruyorum susuyor bana hakaret ediyor. Bana sarayın muhbiri diyor. Ben sana soru soruyorum sormayacak mıyım?
ÇÜNKÜ SAHTEKAR ÇÜNKÜ BESLEME
Ben soruyorum her ay belediyelere kaçar lira kesiyorsun? Genel merkezlere kaçar lira fatura kesiyorsun? Biliyorum ben bunu. Sormaya da devam edeceğim. Ben sordukça ya susuyor ya hakaret ediyor. Bana iftira atıyor. Seçim gecesi. Çünkü tetikçi çünkü iftiracı çünkü yalancı çünkü sahtekar çünkü besleme. Ben seçim gecesi yalnız değildim. Şu anda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yanımdaydı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yanımdaydı. Bolu Belediye Başkanı o zaman Bolu Milletvekili Tanju Özcan yanımdaydı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yanımdaydı. O gece yanımda olup rahmetli olanlar var. Başka arkadaşlar var. 50 kişi 60 kişi hep birlikteydik.
MERDANE GİBİ DÖNME
Şimdi ben diyorum ki ben bu kadar anlattım inanmıyorsunuz ya bu arkadaşlarla beraber beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. İki dakika delikanlı ol. Çağır bu arkadaşları bak bunlar CHP'de siyaset yapıyor. Beraber sen de gel seçim gecesi neredeymişim açıklayalım. Ben varım he sen bunu yapabilir misini? Sen bunu yapamazsın. Korkarsın.
YAŞASINLAR DİYE KİTAPLARIMI BAĞIŞLADIM
Bu yeni tetikçi televizyonlara bunlara RTÜK ceza kestiği zaman bunlara gittim destek oldum. Kitaplarımı bağışladım bunlara yaşasınlar diye. Bir lira almadım kitapların gelirinden. Cumhurbaşkanı adayı olduğum dönemde. Millet milyonlarca liralık kitap aldılar. Yetiştiremiyorlardı basmaya aman yaşasınlar diye. Yaşasınlar diye yaptım bunu. Alın satın geliri sizin olsun dedim. Halk TV'ye TELE 1 ceza kesildiğinde yanlarında oldum. Kitaplarımı bağışladım ama bunlar her şeyi parayla yaşar olmuşlar. Parayı basarsan haber oluyorsun. Ya şu ara yeni kurulduk paramız yok sonra vereceğiz. Gösterin siz acele etmeyin yazın kenara kaç paraysa vereceğiz.
ADAM KAZANDI
İnce, seçim gecesi gazeteci İsmail Küçükkaya'ya yazdığı "Adam kazandı" mesajına yönelik ise "Adam 20 senedir hep kaybediyordu sanki! Bir tek 2018'de Muharrem İnce aday olunca adam kazandı. Çünkü Muharrem İnce öyle dedi. Ben bunu memleket için bir beka meselesi veriyorum. Çünkü bu zeka memleket için beka meselesidir.
Adam 2002'de kazandı. Adam 2004'te kazandı. 2007'de kazandı. Adam 2009'da yeniden kazandı. Adam 2010 referandumunu da kazandı. Adam 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. Adam 2015'te 2 seçim kazandı. Adam 2016 referandumunu da kazandı. Adam 2017 seçimlerini de kazandı referandumunu da kazandı. Adam 2018'de İnce tarafından ilk kez sallandı. 20 seçim kaybetmişler, adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar.
HİZMET SÖZLEŞMESİ
Ben o işleri bilecek durumda değilim. Genel Merkez de hizmet aldı, o zaman parayı veriyorlardı canlı yayınlıyorlardı. Şimdi para vermediğimiz için haberlere de çıkamıyoruz. Tabi ki almışlardır Ben gidip muhasebeyi tutacak halim yok.
TARİFELERİ VAR
Maaş aldıklarını hepimiz biliyoruz. Bunu 'canlı yayınlarını veriyoruz bunun karşılığında ücret alıyoruz' diye söylüyorlar. Tarifesi var. Bir belediyeyi açıkladım zaten. Aylık şu kadar yatırıyor. Hemen hemen hepsi yatırıyor. Genel Merkez'leri de yatırıyor. Hatta bir kanala ayda 600 bin TL veriyorlar.
NE OLMUŞTU?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" şeklindeki açıklamada bulundu.
Tele 1 Televizyonu Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ da, "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.
Muharrem İnce, kendilerine ekranlarında yer vermeyen muhalefet medyasına yönelik, "Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar" ifadelerini kullandı.
CHP'NİN MİTİNGLERİNİ YAYINLAYIP PARA ALIYORUZ
"Bunların içinde siyasi partiler de var. Demokratik siyasetin içinde yer alan muhalif partiler bunlar. İktidar partilerini reddediyoruz. CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Napıyoruz? Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" iddiasında bulundu.
SEÇİM GECESİ NEREDEYDİN?
Merdan Yanardağ, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi suçlamış ve "Senin gibi, gündeme girmeye çalışan ve siyasetten tükeniş birini muhatap almam. Hadi başka kapıya.. Seni iftiralarınla baş başa bırakıyorum. Şerefi olan, o seçim gecesi milyonlarca insanı yüzüstü bırakmaz, söz verdiği gibi meydana, milletin karşısına çıkardı.. Sen önce o gecenin hesabını ver. Biz ciddi iş yapıyoruz, soytarılık değil. İktidarı, gerici ve yandaş medyayı bırakıp bağımsız haber kanallarına iftira atma" iddiasında bulunmuştu.
YANARDAĞ: SEN ZAVALLISIN
Yanardağ İnce'yi kendi televizyonunda tartışmaya davet ederek "İstediğin gel seninle burada tartışalım. Neden milletin önüne çıkmadın onun hesabını vereceksin. Onun hesabını vermediğin sürece biz seni ciddiye almayız. Biz senin Conrad Oteli'nin rufunda ve kiraladığın o katta seçim gecesi ne yaptığını da biliyoruz. Sen bir zavallısın ve bitmiş bir adamsın." ifadelerini kullanmıştı.
TÜM GELİRLER REKLAM VE SPONSOR
Tele 1 Televizyonu'nda açıklamada bulunan Merdan Yanardağ, "Değerli izleyiciler iddia şu. TELE 1, Halk TV ve KRT Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den her ay düzenli olarak her ay para alıyormuş. İddia bu. Tele 1 ve tüm televizyon kanallarının bütün gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleridir ve biz bazı hizmet satış anlaşmaları da yapıyoruz."
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN SES YOK
Muharrem İnce ile Merdan Yanardağ arasındaki "fondaş medya" tartışması sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?
- Tsunami tehdidi! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli'den 7.2 büyüklüğünde deprem açıklaması!
- Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılıyor? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 AÖF ya zokulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS ek tercih takvimi açıklandı mı? 2022 YKS üniversite 2. tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı?
- Motorine zam geldi mi? 17 Ağustos motorin zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 17 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman başlayacak? 2022 Adli tatil tarihleri...
- Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?
- ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, açıklandı mı? 17 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? e-devler ile sıralı iller listesi...
- Rıza Pekkutsal öldü mü, neden öldü? Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...