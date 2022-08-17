Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den Merdan Yanardağ’a çağrı: Merdane gibi dönme iki dakika delikanlı ol

ADAM KAZANDI

İnce, seçim gecesi gazeteci İsmail Küçükkaya'ya yazdığı "Adam kazandı" mesajına yönelik ise "Adam 20 senedir hep kaybediyordu sanki! Bir tek 2018'de Muharrem İnce aday olunca adam kazandı. Çünkü Muharrem İnce öyle dedi. Ben bunu memleket için bir beka meselesi veriyorum. Çünkü bu zeka memleket için beka meselesidir.

Adam 2002'de kazandı. Adam 2004'te kazandı. 2007'de kazandı. Adam 2009'da yeniden kazandı. Adam 2010 referandumunu da kazandı. Adam 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. Adam 2015'te 2 seçim kazandı. Adam 2016 referandumunu da kazandı. Adam 2017 seçimlerini de kazandı referandumunu da kazandı. Adam 2018'de İnce tarafından ilk kez sallandı. 20 seçim kaybetmişler, adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar.