28 Şubat Derneği Başkanı Emine İlyas'tan "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Üstün Dökmen'e tepki
28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, Üstün Dökmen’in bir sosyal medya platformunda yayınlanan programda, "Başörtülü psikolog olmaz" sözlerine tepki gösterdi. İlyas, “28 Şubat zihniyeti hala diridir ve fırsat kollamaktadır.” dedi.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde görevli Prof. Dr. Üstün Dökmen, bir sosyal medya platformunda yayınlanan programda, "Başörtülü psikolog olmaz" ifadelerini kullandı. Dökmen'in bu sözleri gündem oldu ve tepki çekti.
"28 ŞUBAT ZİHNİYETİ HALA DİRİDİR VE FIRSAT KOLLAMAKTADIR"
28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas'da, Dökmen'in sözlerine tepki gösterdi. İlyas, bilim insanı ünvanına sahip birisinin başörtülü psikolog ve psikiyatrist olamayacağı gibi makus bir açıklamasının gündeme düştüğünü belirterek, "Bu karanlık bakış açısı Allah'ın izniyle tarihin derinliklerine gömülmüştür. Yaşadığımız süreç yaptığımız çalışmaların ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor! 28 Şubat zihniyeti hala diridir ve fırsat kollamaktadır!" ifadelerini kullandı.
"İNANANLAR OLARAK ISIRILDIĞIMIZ YERDEN BİR DAHA ISIRILMAYACAĞIZ"
Çürümüş, iflas etmiş beyinlerin söyleminin kendileri ve millet için yok hükmünde olduğunu vurgulayan İlyas, "Biz inananlar ısırıldığımız yerden bir daha asla ısırılmayacağız. Bu zihniyete fırsat vermek bir yana elde edilen kazanımların daha da artarak devam etmesi için bütün benliğimizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Dernek olarak 41 ilde ki temsilciliklerimizle birlikte 28 Şubat döneminde ve sonrasında yaşananları bir daha o karanlık günlere dönmemek adına özellikle genç nesillere aktarmak için uğraşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki unutulan tarih tekrar eder" dedi.
"Yaşayanların Kaleminden" adlı eserin oldukça beğeni topladığını bildiren İlyas, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız tarafından da takdirle karşılanan çalışmamızı daha çok kesime ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesine hassasiyetinden ötürü teşekkür ediyoruz. İnşallah oradan gelecek müjdeli haber yaşananların yeni nesillere aktarılması konusunda ivme kazanmamıza vesile olacaktır. Son olarak şunu bilmenizi isterim ki, Allah'ın ipine sarılan kazanmıştır.
O ipe sımsıkı sarıldıkça tüm zorluklar aşılacaktır. Nitekim öyle olmuyor mu? Nerede bir mazlumun sesi olsa orada Türkiye mazlumların umudu olan bir devlet olurken, Allah'ın rahmeti,bereketi bizi kuşatmıyor mu? Çıkarılan petroller, altın madenleri, doğalgaz ve nice kıymetli metâlar adeta topraktan fışkırmıyor mu? Milletimiz ferah olsun Allah'ın izniyle sırtımız yere gelmez. Vatanımızı kendi zihinlerinin karanlığına götürmek isteyenlere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, Büyük Türkiye olma yolunda var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz."
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