28 Şubat Derneği Başkanı Emine İlyas'tan "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Üstün Dökmen'e tepki

"Yaşayanların Kaleminden" adlı eserin oldukça beğeni topladığını bildiren İlyas, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından da takdirle karşılanan çalışmamızı daha çok kesime ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesine hassasiyetinden ötürü teşekkür ediyoruz. İnşallah oradan gelecek müjdeli haber yaşananların yeni nesillere aktarılması konusunda ivme kazanmamıza vesile olacaktır. Son olarak şunu bilmenizi isterim ki, Allah'ın ipine sarılan kazanmıştır.

O ipe sımsıkı sarıldıkça tüm zorluklar aşılacaktır. Nitekim öyle olmuyor mu? Nerede bir mazlumun sesi olsa orada Türkiye mazlumların umudu olan bir devlet olurken, Allah'ın rahmeti,bereketi bizi kuşatmıyor mu? Çıkarılan petroller, altın madenleri, doğalgaz ve nice kıymetli metâlar adeta topraktan fışkırmıyor mu? Milletimiz ferah olsun Allah'ın izniyle sırtımız yere gelmez. Vatanımızı kendi zihinlerinin karanlığına götürmek isteyenlere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, Büyük Türkiye olma yolunda var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz."