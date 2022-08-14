Başörtüsü düşmanı Üstün Dökmen psikolog ve psikiyatristlere çirkin saldırı! 28 Şubat zihniyeti yine devrede
Başörtülü öğretmenleri hedef alan Prof. Dr. Üstün Dökmen, bu kez de başörtülü psikolog ve psikiyatristler hakkında skandal ifadeler kullandı. Danışanlarıyla empati kuramayacaklarını söyleyecek kadar başörtüsü düşmanı olan Dökmen, "Nötr olmaları gerekiyor. Empati kurmalılar" dedi. Dökmen'in bu faşist söylemleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.
Daha önce başörtülü öğretmenlerle ilgili skandal ifadeler kullanan Prof. Dr. Üstün Dökmen, bu kez de başörtülü psikolog ve psikiyatristlerin danışanlarıyla empati kuramayacağını iddia ederek büyük bir skandala imza attı. Bu şekilde psikolog ve psikiyatristlik yapanları "meslek etiğine aykırı" davranmakla suçlayan Prof. Dr. Dökmen'e sosyal medyada büyük tepki geldi.
Prof. Dr. Üstün Dökmen'in başörtülü rehber öğretmenleri, psikologlar ve psikiyatristlerle ilgili nefret dolu sözleri büyük tepki çekti. Armağan Çağlayan'ın sunduğu programa katılan Dökmen, başörtülü şekilde psikologluk görevini yapanların "meslek etiğine aykırı" davrandığını iddia etti.
Daha önce de aynı tarzda yaptığı açıklamalarıyla tepki çeken Dökmen, katıldığı programda şu ifadeleri kullandı;
ÜSTÜN DÖKMEN: BAŞÖRTÜLÜ PSİKOLOG MESLEK ETİĞİNE AYKIRIDIR
"Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır"
"DANIŞANLA EMPATİ KURAMAZ"
Dökmen başörtülü görev yapan kişilerin nötr olamayacağını ve danışanla empati kuramayacağını iddia ederek sözlerini sürdürdü. Psikoloğun terapi esnasında dini ya da siyasi simge takmaması gerektiğini belirten Dökmen, ofisinde Atatürk resmi bile olmadığını dile getirdi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Dökmen'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
Twitter kullanıcıları başörtüsü düşmanı Dökmen için faşist ifadelerini kullandı.
Hastalıklı bir zihne sahip olduğu ifade edilen Dökmen'e tepkiler büyük.
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