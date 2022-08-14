Başörtüsü düşmanı Üstün Dökmen psikolog ve psikiyatristlere çirkin saldırı! 28 Şubat zihniyeti yine devrede

Daha önce başörtülü öğretmenlerle ilgili skandal ifadeler kullanan Prof. Dr. Üstün Dökmen, bu kez de başörtülü psikolog ve psikiyatristlerin danışanlarıyla empati kuramayacağını iddia ederek büyük bir skandala imza attı. Bu şekilde psikolog ve psikiyatristlik yapanları "meslek etiğine aykırı" davranmakla suçlayan Prof. Dr. Dökmen'e sosyal medyada büyük tepki geldi.

Prof. Dr. Üstün Dökmen'in başörtülü rehber öğretmenleri, psikologlar ve psikiyatristlerle ilgili nefret dolu sözleri büyük tepki çekti. Armağan Çağlayan'ın sunduğu programa katılan Dökmen, başörtülü şekilde psikologluk görevini yapanların "meslek etiğine aykırı" davrandığını iddia etti.