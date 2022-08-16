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Haberler Galeri Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” ifadelerine sanat camiasından tepki yağıyor: Beyninizdeki örtüyü kaldırın

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” ifadelerine sanat camiasından tepki yağıyor: Beyninizdeki örtüyü kaldırın

Psikoloji üzerine kitaplar kaleme alan, bir üniversitede akademisyenlik yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen'in ayrıştırıcı ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog olmaz" ifadelerine sanat dünyasından da tepkiler peş peşe geldi. Hülya Koçyiğit, Aydilge, Alişan, Gökçe Kırgız ve Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, Üstün Dökmen'in ayrımcı açıklamalarını kınadı. İşte Üstün Dökmen'in skandal sözleri ve tepkiler...

Giriş Tarihi: 16.08.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 09:15
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Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” ifadelerine sanat camiasından tepki yağıyor: Beyninizdeki örtüyü kaldırın

Yakın geçmişte başörtülü öğretmenler ile alakalı skandal ifadeler kullanan TV şovmeni Üstün Dökmen'in bu defa da hedefinde başörtülü psikolog ve psikiyatristler vardı. Dökmen başörtüsü ile bu işi yapanların danışanlarıyla empati kuramayacağını öne sürerek birbirinden çirkin açıklamalar yaptı.

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Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” ifadelerine sanat camiasından tepki yağıyor: Beyninizdeki örtüyü kaldırın

Başörtüsü takarak psikolog ve psikiyatristlik yapanları "mesleğin etiğine aykırı" davranmakla suçlayan Prof. Dr. Dökmen'e sosyal medyada çok fazla tepki geldi.

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Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” ifadelerine sanat camiasından tepki yağıyor: Beyninizdeki örtüyü kaldırın

SANAT CAMİASI AYRIMCI DİLE SESSİZ KALMADI

Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog olmaz" sözlerine sanat dünyasından da tepki yağdı. Hülya Koçyiğit, Aydilge, Gökçe Kırgız, Alişan ve Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, Dökmen'in ayrımcı dilini kınadı.

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Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” ifadelerine sanat camiasından tepki yağıyor: Beyninizdeki örtüyü kaldırın

Psikoloji üzerine kitaplar yazan, bir üniversitede akademisyenlik yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen'in ayrıştırıcı açıklamalarına tepkiler dinmiyor. Hülya Koçyiğit, "Bir kadın psikolog için önemli olan başörtüsü değil, donanımı ve liyakatidir" dedi.

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Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” ifadelerine sanat camiasından tepki yağıyor: Beyninizdeki örtüyü kaldırın

'KİNDARLIK MASTER'I YAPMIŞ PROFESÖR'

Gökçe Kırgız ise "Hâlâ bu zavallı, dışlayıcı nefret söyleminin sürüyor olması utanç verici. Bence siz kindarlıkta master yapmış bir profesörsünüz" dedi.