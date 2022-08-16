16 Ağustos 2022, Salı
Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” ifadelerine sanat camiasından tepki yağıyor: Beyninizdeki örtüyü kaldırın
Psikoloji üzerine kitaplar kaleme alan, bir üniversitede akademisyenlik yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen'in ayrıştırıcı ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog olmaz" ifadelerine sanat dünyasından da tepkiler peş peşe geldi. Hülya Koçyiğit, Aydilge, Alişan, Gökçe Kırgız ve Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, Üstün Dökmen'in ayrımcı açıklamalarını kınadı. İşte Üstün Dökmen'in skandal sözleri ve tepkiler...
Giriş Tarihi: 16.08.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 09:15
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