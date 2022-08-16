Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” ifadelerine sanat camiasından tepki yağıyor: Beyninizdeki örtüyü kaldırın

Yakın geçmişte başörtülü öğretmenler ile alakalı skandal ifadeler kullanan TV şovmeni Üstün Dökmen'in bu defa da hedefinde başörtülü psikolog ve psikiyatristler vardı. Dökmen başörtüsü ile bu işi yapanların danışanlarıyla empati kuramayacağını öne sürerek birbirinden çirkin açıklamalar yaptı.