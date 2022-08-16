16 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'eylül' uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'eylül' uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2022
ABONE OL
Bilim Kurulu Üyesi Turan’dan ’eylül’ uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 'Haftalık Koronavirüs Tablosu'ndaki vaka sayısı artışına ilişkin, "Şu anda yavaş bir artış söz konusu. Belki 2-3 hafta sonra eylül gibi bu sayılar artabilir ancak aşı varken bu pikin daha yavaş bir seyirle yükseleceği düşüncesindeyim" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA