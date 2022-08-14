Üstün Dökmen’in başörtüsü düşmanlığına AK Partili Şentürk’ten tepki: Tedavi olması lazım

"KIVIRMA, ADAM GİBİ KONUŞ 'BEN BAŞÖRTÜSÜNE KARŞIYIM' DE"

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, bu zihniyetteki insanların hep var olacağını vurgulayarak, "Aslında fikri, zikri hepsine karşı. Kıvırıyor. Adam gibi konuş, 'ben başörtüsüne karşıyım' de. Ben geçmiş vesayetin devamını istiyorum de. CHP'deki helalleşme de bununla aynı zihniyet. Bunlar iktidara gelirse ve bakan yaparlarsa bu adamı eskisinden daha beter hale getirirler Türkiye'yi. Kafalar değişmediği sürece... 100 yıl da geçse bu zihniyeti değiştiremezsiniz." diye konuştu.