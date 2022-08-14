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Üstün Dökmen'in başörtüsü düşmanlığına AK Partili Şentürk'ten tepki: Tedavi olması lazım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Üstün Dökmen’in başörtüsü düşmanlığına AK Partili Şentürk’ten tepki: Tedavi olması lazım

Prof. Dr. Üstün Dökmen, katıldığı bir yayında, başörtülü kadınların psikolog, psikiyatr ve rehber öğretmen olmamaları gerektiğini savundu. Skandal sözlere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, "Bu zihniyetteki insanlar her zaman olacak. Önemli olan bunları tanıyabilmek. Bu sözleri söyleyen psikoloğun aslında tedavi olması gerekiyor" dedi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise, bu zihniyetteki insanların hep var olacağını vurgulayarak, "Adam gibi konuş, ‘ben başörtüsüne karşıyım’ de. 'Ben geçmiş vesayetin devamını istiyorum' de. Bunlar iktidara gelirse ve bakan yaparlarsa bu adamı eskisinden daha beter hale getirirler Türkiye’yi." diye konuştu.

Belli kesimleri hedef alan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Üstün Dökmen, katıldığı bir programda başörtüsü ve psikoloji hakkında skandal açıklamalarda bulundu. İnfiale neden olan Dökmen, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" diye konuştu.

Skandal sözler A Haber'de canlı yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı.

"KIVIRMA, ADAM GİBİ KONUŞ 'BEN BAŞÖRTÜSÜNE KARŞIYIM' DE"

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, bu zihniyetteki insanların hep var olacağını vurgulayarak, "Aslında fikri, zikri hepsine karşı. Kıvırıyor. Adam gibi konuş, 'ben başörtüsüne karşıyım' de. Ben geçmiş vesayetin devamını istiyorum de. CHP'deki helalleşme de bununla aynı zihniyet. Bunlar iktidara gelirse ve bakan yaparlarsa bu adamı eskisinden daha beter hale getirirler Türkiye'yi. Kafalar değişmediği sürece... 100 yıl da geçse bu zihniyeti değiştiremezsiniz." diye konuştu.

YENİDEN 28 ŞUBAT SENARYOLARI MI?

Dökmen'in skandal sözlerine bir tepki de AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ten geldi.

Bu zihniyetteki insanların her zaman olacağını önemli olanın bunları tanımak olduğunu ifade eden Şentürk, "28 Şubat dönemi, 'Çocuklarınız okullarda okuyamamış olarak' hatırlanıyor. Aslında o dönemde kamusal alan tartışmaları açtılar, başörtülü insanlar parklara bile alınmıyordu. Bu insanlar, bilimsel yönü olan tanınmış bir ismin ne kadar çarpık zihniyeti olduğunun göstergesi." dedi.

"BUNU SÖYLEYEN PSİKOLOĞUN TEDAVİ OLMASI LAZIM"

Bu ve benzeri çıkışların, Türkiye'de sağ hareketi iktidar yapan, milletin koyduğu tepkiye vesile olduğunu ifade eden Şentürk, "Bu zihniyet, çok çok azaldı diyoruz ama 83 milyonuz, yüzde 5 varlar derseniz 4 milyona tekabül eder. Bunlar darbeci askerlere Bağdat Caddesinde alkış tutanlarla aynı zihniyet. Biz bu zihniyetle hep mücadele ettik. Bu lafları nasıl söylerler anlayamıyorum. Psikiyatristin, önce kendisinin tedavi olması lazım." ifadelerini kullandı.

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