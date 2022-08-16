Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Arabesk ve halk müziği sanatçısı Metin Işık daha önce aralarında husumet bulunan aileye kurşun yağdırdı. Kayseri'de yaşanan bu kan dondurucu olayın ardından ünlü sanatçı Metin Işık'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Metin Işık şarkıları hangileri? Metin Işık silahlı saldırı olayı nedir? İşte ayrıntılar...

METİN IŞIK SİLAHLI SALDIRI OLAYI NEDİR?

Kayserili ünlü sanatçı Metin Işık, çocuk kavgası sonucu oluşan husumet sonrası komşu aileye kurşun yağdırdı. 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.