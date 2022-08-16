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Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Metin Işık şarkıları hangileri? Metin Işık silahlı saldırı olayı nedir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Metin Işık şarkıları hangileri? Metin Işık silahlı saldırı olayı nedir?

Metin Işık kimdir, kaç yaşında? Ünlü sanatçı Metin Işık'ın daha önce aralarında husumet olduğu bilinen aileye kurşun yağdırdığı olayda 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan Metin Işık'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Metin Işık şarkıları hangileri? Metin Işık silahlı saldırı olayı nedir? İşte Metin Işık hakkında merak edilenler...

Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Arabesk ve halk müziği sanatçısı Metin Işık daha önce aralarında husumet bulunan aileye kurşun yağdırdı. Kayseri'de yaşanan bu kan dondurucu olayın ardından ünlü sanatçı Metin Işık'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Metin Işık şarkıları hangileri? Metin Işık silahlı saldırı olayı nedir? İşte ayrıntılar...

METİN IŞIK SİLAHLI SALDIRI OLAYI NEDİR?

Kayserili ünlü sanatçı Metin Işık, çocuk kavgası sonucu oluşan husumet sonrası komşu aileye kurşun yağdırdı. 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Işık evinden aldığı tüfekle etrafa ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olayda saçmaların isabet etmesiyle yaralanan N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği bazı araçlar da zarar gördü. Polis, Mustafa Işık ve babası Metin Işık'ı gözaltına aldı.

METİN IŞIK KİMDİR?

Arabesk ve halk müziği sanatçısı Metin Işık, 1967 yılında Almanya Essen şehrinde dünyaya geldi. Aslen Kayserili olan Işık, ilk olarak Almanya'dan Türkiye'ye gelerek gazinolarda amatör müzisyen olarak çalıştı.

2005 tarihli Ağla Gözüm albümü ile Türkiye'de ismini duyurmaya başladı. "Melek Yüzlü Sahtekar" şarkısı ile çıkışını yakaladı. Ardından ikinci albümünü 2009 yılında "Aydan Güzel/ Hasret Koydum Adını" ismi ile yayımladı.

METİN IŞIK ŞARKILARI

Ağla Gözüm

Lay Lay Lom

Hasret Koydum Ben Adını

İnsan Gelmez Mi

Duygular Yalanmış

Seni Seviyorum

Deli Olurum

Aydan Güzel

Kader

Eskiden Arardın

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