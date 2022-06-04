Tunç Soyer depremzedeleri can evinden vurdu! Tepkiler çığ gibi: 20 aydır tek yaptığı deprem anıtı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in depremzede 224 aileyi, Uzundere’deki toplu konutlardan kapı dışarı etme kararına tepkiler sürüyor. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: Depremin üzerinden 20 ay geçti. Yaptığı tek şey deprem anıtı...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 30 Ekim 2020'de yaşanan ve 117 vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası evsiz kalan 224 aileyi, Uzundere'deki toplu konutlardan kapı dışarı etme kararına tepkiler sürüyor. Depremzedelerden oturdukları daireleri 20 Temmuz'a kadar boşaltmaları istendi. Depremzedeler, Bayraklı'da TOKİ tarafından yapılan konutlar tamamlanana kadar en azından kendilerine süre tanınmasını istediler. Soyer'in depremzedeleri tahliye ettikten sonra daireleri satışa çıkaracağı öğrenildi. Deprem sonrası yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılması için gece gündüz demeden koşturan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, şunları söyledi:
Depremin hemen ertesi günü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Bayraklı'da 7 proje alanında 1391 konut ve 302 dükkân, rezerv alanında ise 3 bin 649 konut ve 51 dükkân olmak üzere toplamda 5 bin 40 konut ve 353 dükkânın yeniden inşası için çalışma başlattı. Bayraklı merkezde 529 konut ve 80 işyeri hak sahiplerine teslim edildi. Bu ay sonuna kadar 7 proje alanında kalan 862 konut ile 222 dükkân da teslim edilmiş olacak. Yine yapımı devam eden 3 bin 649 konuttan 1. etapta yer alan 397'si, Bayraklı merkezdeki 862 konutla birlikte haziran sonuna kadar hak sahiplerine verilecek. 5 bin 40 konut ve 353 işyeri yılbaşına kadar teslim edilecek.
TEK KONUT YAPMADILAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar depremzedelerle ilgili inşa ettiği bir tane dahi konut olmamasına karşın, geçici olarak barındırdığı vatandaşlarımızı 20 Temmuz'da kaldıkları dairelerden tahliye edecek olması kabul edilemez. Gönderilen tebligatlar bir an önce geri çekilmeli. İzmirli hemşerilerimizin vicdanına havale ediyorum.
20 AY GEÇTİ
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar kimin yarasına merhem oldu ki depremzedelerin yarasına merhem olsun? Deprem olalı 20 ay oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 20 aydır yaptığı tek şey deprem anıtı. Kendisi İzmir'le, İzmir'deki depremzedelerle değil Yunanistan'la ilgileniyor. Yunanistan'ı ziyaret ediyorlar. Kıbrıs'la ilgileniyorlar, Kıbrıs'a gidiyorlar. Onların İzmir diye bir kaygıları yok."
'ALINAN KARAR INSAFA SIĞMAZ'
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: "Bir Kira, Bir Yuva" kampanyasıyla vatandaşlardan milyonlarca lira toplayan ve depremin izlerini silmek adına heykel yapmaktan öteye geçemeyen Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı gerçekten çok acı. Hiçbir çözüm bulmadan, bir B planı oluşturmadan aldıkları bu karar, insafa sığmaz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu olacak mı?
- Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Öğretmen il dışı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmen tayin başvuruları ne zaman?
- KPSS başvurusu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya, ne kadar yatırılacak?
- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl?
- Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Emeklilik 3 ila 4 yıl öne çekiliyor! EYT ile 47-48-49 yaşta emeklilik formülü! Çalışmalar ivme kazandı! 1 milyona yakın kişiye 3.000 TL maaşla...
- Ahmet Ağaoğlu kimdir aslen nereli? Ahmet Ağaoğlu’nun serveti ne kadar?
- Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran'da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
- E-Okul not girişi kapandı mı, bitti mi? E-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Karne notu girme son tarih...
- LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? LGS'ye girerken yanınızda neler bulunabilir? Akbil, para, kemer...
- Güncel sigara fiyatları tam liste: 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...