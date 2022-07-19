CHP’li Tunç Soyer’e depremzedelerden tepkiler çığ gibi: İşgalci değil depremzedeyiz









Hüseyin Erkan: "Bir haftadır ev arıyorum fakat bulamıyorum. 1+1 daireye 5 bin lira kira istiyorlar. O parayı verecek gücüm yok. Açıkta kaldık. En azından evler bitene kadar bizi biraz daha idare etmelerini istiyoruz."

Şerife Koşar: "20 Temmuz'da çıkın diyorlar. Burada oturanlar depremde evini ve her şeyini kaybetmiş insanlar. Bugün taşınmaya kalksak nakliye ile birlikte bize maliyeti en az 20 bin lira. Kira ödemeye razıyız. Yeter ki bizi çıkarmasınlar. İşgalci değil depremzedeyiz."