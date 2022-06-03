CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den depremzedeler hakkında skandal karar! Elektrik ve suları kesti











'ZATEN MAĞDURUZ, BİZİ SOKAĞA ATMAYIN'



Depremzede aileler, TOKİ'nin kendileri için yaptığı konutların tamamlanmasını beklemeden tahliye kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.



Kıyasettin Göç: Bayraklı'da TOKİ'nin yaptığı konutlarımızın bitmesini beklemeden bizi çıkarmak istiyorlar. En azından sürenin uzatılmasını talep ediyoruz. Zaten mağduruz, bir de böyle mağdur olacağız. Oturmakta olduğumuz daireler, evlerimize geçene kadar bize uygun koşullarda kiralanabilir ya da imkân varsa isteyenlere bu daireler uzun vadeli ödeme koşullarıyla satılabilir.



Enver Korkulu: Belediye bizden konutları 20 Temmuz'a kadar boşaltmamızı istedi. Sayın Tunç Soyer'den anlayış bekliyoruz. Yeter ki evlerimiz bitene kadar kalmamıza izin verilsin istiyoruz. Ben üç aylığına nereye nasıl çıkacağım?



Suna Şarman: Evim depremde yıkıldı. TOKİ'deki evlerimiz henüz tamamlanmadı. Bu günün koşullarında iki kez taşınmanın maliyeti bana 40 bin lirayı bulacak. Bunu karşılayacak durumda değilim. Sürenin evler tamamlanana kadar uzatılmasını talep ediyorum. Biz zaten mağduruz.