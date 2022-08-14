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CHP’li Mudanya Belediyesi'nde işçilere kameralı tehdit skandalı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.08.2022
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CHP’li Mudanya Belediyesi’nde işçilere kameralı tehdit skandalı

7 yılda yaptığı tesis 7 günde çöken ve skandalı ortaya çıkaranlara hakaret yağdıran CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz bu sefer kendilerine yapılan maaş zammını az bulan sendikalı işçileri, akıl almaz bir yöntemle tehdit etti.

Bursa Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, kendilerine yapılan maaş zammını az bulan sendikalı işçileri, akıl almaz bir yöntemle tehdit etti.

İşçileri bir salonda toplayan ve verilen maaş zammını yeterli bulup bulmadıklarını sorarak el kaldırıp oylamalarını isteyen Türkyılmaz, salona kurdurduğu kamera ile el kaldırmayanları tespit edip işten atmakla tehdit etti.

Kameralar olduğu için el kaldırmak zorunda kalan işçiler yapılan zammı kabul edip sözleşme imzalamak zorunda kaldı.

Mudanya Belediyesi'nin sendikalı şirket personeli ile daha önce bir araya gelip masaya oturan CHP'li Türkyılmaz, işçilere 1200 lira zam yaptığını söyleyip, toplamda 7 bin lira maaş teklif etmişti. Rakamı duyan işçiler verilen farkı yetersiz bulup sözleşme imzalamamıştı.

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