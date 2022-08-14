CHP’li Mudanya Belediyesi’nde işçilere kameralı tehdit skandalı

Mudanya Belediyesi'nin sendikalı şirket personeli ile daha önce bir araya gelip masaya oturan CHP'li Türkyılmaz, işçilere 1200 lira zam yaptığını söyleyip, toplamda 7 bin lira maaş teklif etmişti. Rakamı duyan işçiler verilen farkı yetersiz bulup sözleşme imzalamamıştı.